“Zhaith” di CITRO Curaçao tambe a completa e entrenamento na Hulanda cu bon resultado •

Nos boluntario Zhaith Kirnon di CITRO Curaçao a completa e curso “SAR Craft Operations” cu exito na e KNRM na Hulanda e siman pasa! 🇳🇱🇨🇼 Durante e entrenamento intensivo aki, e enfoke tabata riba desaroyo adicional di conocemento y habilidad den campo di busca y rescata. Temanan manera controla boto, seguridad riba boto, operacionnan di busca y scenario di rescate a wordu ofreci extensivamente. Nos ta orguyoso di e esfuerso y dedicacion di Zhaith. Cu e conocemento y experencia adicional, e ta contribui na operacionnan di rescate mas sigur y mas profesional na Curaçao. 💪🌊 Masha danki special tambe ta bay pa KNRM pa ofrece nos e entrenamento aki. Asina nan tambe ta yuda pa crea awa di nabegacion mas siguro rond di Curaçao. Felicitacion, masha pabien Zhaith! 👏