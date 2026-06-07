Posted in INCIDENTE [VIDEO] Chauffeur di Arubus a dal porta di bus sera riba un hende 19:58 June 7, 2026 Leave a comment Diadomingo anochi a drenta informe di un incidente unda e chauffeur di un bus di Arubus a dal e porta sera riba un hende pasando. Debi na esaki ela sinti dolor y a yama ambulans p’e. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona herida. Related Articles Auto ta dal den bus chikito di Arubus y ta sigui core bay na crusada Van Leeuwenhoekstraat cu Caya Ing. Roland H. Laclé [VIDEO] Adicto ambulante a dal un homber di riba 70 aña cu botter y kap su cabes Polis a duna multa na nightclub habri despues di e orario stipula den su permiso Polis a bay hala atencion di politico cu a bay haci scandal na un mall na Weststraat