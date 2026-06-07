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[VIDEO] Chauffeur di Arubus a dal porta di bus sera riba un hende

19:58  June 7, 2026  Leave a comment

Diadomingo anochi a drenta informe di un incidente unda e chauffeur di un bus di Arubus a dal e porta sera riba un hende pasando. Debi na esaki ela sinti dolor y a yama ambulans p’e. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona herida.

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