[VIDEO] Bus di Arubus ta slip perde control y bay dal den borchi y baranca na Citgo Boulevard y tin hende herida!

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente na Citgo Boulevard, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada a bin constata cu aki ta trata di un bus di Arubus cu lo a slip riba caminda muha perde control y bay dal riba borchi di trafico y baranca. Den e bus tabata tin un pasahero cu a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes. Daño material tabata basta pa e parti dilanti di e bus. E otro pasaheronan mester a tuma otro bus pa yega nan destinacion. A logra haya e bus pone un banda pa asina trafico por a move y pa despues takelwagen hiba esaki garage.