COA a reuni cu Aruba Athletic Federation den cuadro di preparacion di atletanan di atletismo

Recientemente a tene un reunion entre miembronan di e departamento tecnico di Comite Olimpico Arubano (COA) cu yama Direccion di Deporte (DdD) y e federacion di atletismo, Aruba Athletic Federation (AAF). Presente di parti di AAF tabata Presidente Anecy Toussaint, Secretaria Safiera Schippers y entrenadora Silvienne Valdez-Krosendijk. Manera costumber, e miembronan di DdD ta percura pa sinta cu tur federacion prome y/of despues di cualkier momento tecnico significante, pa asina dialoga riba e desaroyo di e procesonan deportivo.

E meta di e reunion aki tabata pa papia di e resultadonan di atleta Eden Antersijn cu a participa na e Weganan Suramericano di Hubentud Panama 2026, ademas di combersa riba e siguiente etapa di entrenamento di no solamente Eden, si no tambe e diferente atletanan cu tin potencial pa representa Aruba riba tarima interacional.

COA ta gradici AAF pa nan disposicion pa reuni a base frecuente pa asina dialoga riba e progreso di e deporte.

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