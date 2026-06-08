Na Monserat un homber di 69 aña y ciego a dal abao, polis a nota cu e tin sla na cabes, lomba y heup

Dialuna mainta a drenta informe di cu polis na Monserat a topa cu un homber di 69 aña y ciego cu a dal abao y polis ta nota cu e tin sla na cabes, lomba y heup, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y di acuerdo cu su dokter e victima a keda na su cas.