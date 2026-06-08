Entrenamento Anual: A.T.A. ta sigui enfoca riba eleva nivel di servicio Empoderando profesionalnan atraves di educacion y excelencia  

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a conclui cu exito su siman anual di entrenamento, cu a tuma luga e prome siman di juni, reuniendo profesionalnan di turismo, frontliners, y actornan clave di e industria turistico, pa participa den varios oportunidadnan educativo y cu enfoke riba desaroyo profesional. E iniciativa ta forma parti di e compromiso continuo di A.T.A. pa yuda sostene e trahado cu ta representa Aruba tur dia y pa eleva standardnan di servicio y excelencia di destino den henter sector di turismo.

Un componente di e programa tabata Programa di Certificacion pa guia di tour, presenta pa Aquila Center for Cruise Excellence. Mas cu 50 guia di tour di diferente compania a completa e entrenamento intensivo aki y a ricibi un certificacion internacionalmente reconoci, asina fortaleciendo e reputacion di Aruba como un destino cu experiencia di calidad halto. Ademas, un otro componente tabata e Service Excellence Amplified. Mas cu un decada pasa, A.T.A. a inicia cu excelencia di servicio, asina creando un compromiso pa eleva e standardnan di servicio den henter e industria turistico. Basa riba e trabou aki, e programa di structura di excelencia di servicio a wordo introduci den 2024 y sigui na 2025. E programa a evoluciona na 2026 cu enfoke riba crea experiencianan berdaderamente memorabel pa bishitantenan. Mas cu 120 participante a completa e entrenamento y a ricibi nan certificadonan. E programa a wordo completa cu dos excursion educativo: un experiencia riba un crucero di Royal Caribbean y un bishita enfoca riba e herencia cultural y historico di Oranjestad.

CEO di A.T.A. Ronella Croes a gradici y felicita e participantenan, di cual algun ta nobo y otro nan no. A destaca e participacion record como un indicacion di e compromiso di e industria pa sigui inverti y mehora servicio y experiencia excepcional pa nos bishitantenan. A subraya y mustra aprecio pa e mezcla di esnan presente, cual a inclui: ABC Tours, AGW Tours, Arashi Beach Shack, Armada Port Agency, Aruba Ports Authority, Arubus, Arutram, ATOA, Atlantis Submarines, Banana Adventure, Bodegas Papiamento, Chogogo, Departamento di Aduana, De Palm Island, De Palm Tours, Diamonds International, DTP, Eco Destination Management, First Class Service, Fofoti Tours and Transfers, HF Tours, Inmigracion Aruba, KPA (TOP), Kukoo Kunuku, Lagadishi Tours, Pelican Adventures, Pepe Margo Distillery, Red Sail Sports, Rocargo, Rockabeach Tours, Royal Aruba Aloe Factory, VOCO y Wix Tours.

A.T.A. ta sigui inverti den educacion, innovacion y desaroyo profesional pa fortalece posicion di Aruba como un destino di clase mundial, y ta expresa su agradecimento na tur partnernan y participantenan cu a contribui na exito di Siman di Entrenamento 2026.