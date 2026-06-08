Poco poco pero sigur na caminda pa mas innovacion den cuido Ekipo di HOH ta prepara y entrena pa lansa terapia hiperbarica di oxigeno  

Un paso importante den cuido medico na Aruba poco poco ta hayando forma cu e instalacion di un tanki nobo di terapia hiperbarico di oxigeno na Horacio Oduber Hospital (HOH). E facilidad nobo lo ta integra cu HOH su Wondpoli pa asina por pashentnan por ricibi un servicio di cuido completo, mas moderno y miho ekipa. E dianan aki diferente miembro di personal a participa na un training relaciona cu e software, mantencion di e sistema y tambe siña con e ta traha.
Jacco Vroegop, presidente di Hunta di Directiva di HOH, a indica cu pronto lo entrega e edificio caminda e tanki hiperbarico ta situa oficialmente cu ta riba tereno di HOH mes. Aworaki ta tumando lugar entre otro preparacion di e personal pa medio di training pa asina por brinda e servicio di cuido rekeri. Durante e temporada aki, e enfoke principal ta riba test, calibracion y training intensivo pa e personal di HOH, pa garantisa cu tur sistema ta funciona optimalmente y mas importante ainda, di un manera safe. Specialistanan internacional di e compania Hipertech di Turkia cu ta e fabricante di e tanki, hunto cu expertonan di Eurocept Clinics di Hulanda, ta trahando hunto cu e ekipo local pa prepara nan pa e siguiente fase.
Sr. Vroegop ta sigui conta cu e dianan di training aki ta sumamente importante, no solamente pa test tur aspecto tecnico di e facilidad, pero tambe pa train e tecniconan, e nursenan y dokternan local pa siña con e tanki ta traha y con pa oper’e pa sigura un servicio di cuido di calidad.
Alex van den Dolder, manager operations di Eurocept Clinics, a splica cu nan presencia na Aruba ta enfoca riba preparacion y training di e personal cu lo traha cu e facilidad hiperbarico. Actualmente, e enfoke principal ta riba e sistema tecnico y operacion di e tanki, mientras cu durante vacacion grandi lo tin un training mas profundo tocante procedemento medico y atencion di pashent. V.d. Dolder ta involucra den e proyecto desde tempo di destaho y ta danki na su experiencia amplio den terapia hiperbarico di oxigeno y maneho di clinicanan specialisa na Hulanda a yega na e colaboracion. E colaboracion aki ta esencial den intercambia conocemente y duna training na personal di HOH pa asina por brinda cuido di un manera safe y confiabel.
Yiğit Yur, Chief Engineer di e compania Hipertech, a sigura cu instalacion di e tanki ta avansando exitosamente. E ta conta cu e modelo “14+2 Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber” ta un tanki cu ta ofrece precision, control y unda cu e pashent y su terapia hiperbarico ta keda central. Por entre otro trata malesanan di decompresion y intoxicacion di monoxido di carbon y otro terapia. Un gran paso pa buceadornan local y turista cu actualmente mester bay exterior si nan encontra problema cu presion bou awa. “E cooperacion entre e partnernan involucra a cuminsa aproximadamente dos aña pasa caba y cu e fase actual ta marca e ultimo paso importante prome cu e facilidad drenta oficialmente den operacion. Ademas, nos lo sigui brinda sosten anual pa mantencion y asistencia tecnico na momento cu ta necesario”, sr. Yur ta informa.
Team di HOH ta trahando duro pa aporta un biaha mas na eleva calidad di cuido riba nos isla treciendo mas servicio y mehoracion den cuido pa nos comunidad. Cu introduccion di e tanki ultramoderno aki, Aruba ta amplia significativamente su cuido medico specialisa y ta crea oportunidad pa ofrece cuido avansa na Aruba mes pa comunidad y nos turistanan.