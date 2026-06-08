Kids Run 2026 ta oficialmente “Sold Out” cu 750 mucha inscribi

Oranjestad, Aruba – E comite organisado di e “Kids Run” tin e inmenso placer y orguyo di anuncia cu e careda tan spera di e aña aki ta completamente “sold out”. E evento lo conta cu un participacion maximo y un record di 750 participante cu lo forma parti di e gran dia deportivo aki.
E interes y entusiasmo pa e Kids Run tabata masivo for di e prome momento cu a anuncia e evento. E proceso di inscripcion a cana den dos fase exitoso:
- Fase pa Scolnan: Inscripcion a habri inicialmente pa tur nos scolnan dia 25 di mei, dunando nos studiantenan e prome oportunidad pa sigura nan luga. E fase aki a cera dia 29 di mei cu un tremendo reaccion di parti di e maestronan y alumnonan.
- Fase pa Publico General: Dia 1 di juni, inscripcion a habri oficialmente pa e publico general. Den un tempo hopi cortico, e cupo restante a keda yen caminda cu a yega e limite maximo di 750 mucha inscribi.
Nos kier a tuma e oportunidad aki pa gradici tur e scolnan, mayornan, y specialmente e muchanan pa e sosten inmenso y e reaccion fantastico. E echo cu e Kids Run a “sold out” asina lihe ta un bunita demostracion di e compromiso cu tin den nos comunidad pa promove salud, movecion, y un bida activo bou di nos muchanan.
E evento aki ta tuma lugar dia 20 di juni na stadion G.P. Trinidad na Dakota, celebrando asina tambe e dia di “Olympic Day Celebration.
Paketenan ta bay wordo entrega na scolnan dia 15 pa 17 di juni venidero.
Na e momentonan aki, nos ta trahando duro riba e ultimo detayenan pa percura cu e dia di e careda ta un experiencia inolvidabel yen di energia, pret, y siguridad pa tur nos chikitinan.
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