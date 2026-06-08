9 DI JUNI 2026: DIA INTERNACIONAL DI E UNIDADNAN DI INTELIGENCIA FINANCIERO FIU, Un guardian silencioso den nos comunidad

ORANJESTAD – Poco hende sa cu tur dia tin un organisacion trahando patras di cortina pa proteha nos pais contra crimen financiero, labamento di placa y financiamento di terorismo. E organisacion ey ta e Financial Intelligence Unit Aruba, miho conoci como e FIU.

Pa prome biaha den historia, lo celebra 9 di juni mundialmente como ‘International Day of Financial Intelligence Units’, na Papiamento ‘Dia Internacional di e Unidadnan di Inteligencia FinaOKnciero’. A aproba e fecha aki durante e Plenaria di e Egmont Group na Luxembourg na 2025. Egmont Group ta e organisacion internacional cu ta reuni mas di 180 FIU na mundo pa fortalece cooperacion y intercambio di informacion den prevencion y lucha contra crimen financiero.

Pero, kico exactamente ta un FIU y pakico su trabou ta asina importante?

Un FIU no ta un cuerpo policial, tampoco un instancia di investigacion criminal. Su tarea principal ta pa ricibi, analisa y interpreta transaccionnan financiero cu ta inusual cu por tin di haber cu labamento di placa, financiamento di terrorismo of un posibel delito cu ta conduci na esey. Un FIU ta ricibi informacion di tipo di transaccionnan asina for di diferente entidad financiero y no-financiero, manera banco, casino, companianan di transferencia di placa, notario, real estate agents, accountant y hopi otro profesionnan cu, segun ley, tin obligacion di raporta transaccionnan inusual.

Den un mundo unda criminalnan por uza sistema financiero cada biaha mas sofistica pa sconde fluho di placa ilegal, un FIU tin un rol unico. Door di conecta transaccionnan, analisa patronnan y identifica riesgonan, analistanan di un FIU por detecta indicacionnan di labamento di placa, corupcion, fraude, traficacion di droga, di hende, financiamiento di terorismo y otro forma di criminalidadnan grave cu por señala pa medio di un fluho financiero.

No mester midi e balor di un FIU solamente a base di e den cantidad di transaccionan inusual (‘ongebruikelijke transacties’) cu e ta ricibi anualmente, sino den su capacidad pa converti datonan y informacion den inteligencia util pa autoridadnan competente cu tin e tarea di dicidi si ta inicia un investigacion of no. E inteligencia financiero aki por yuda investigadornan y fiscalnan enfoca nan recurso riba casonan cu realmente merece atencion.

Un FIU fuerte ta esencial pa mantene confiansa den sistema financiero di un pais. Institucionnan financiero, manera banconan y tambe esnan no-financiero no por funciona eficientemente sin un sistema efectivo pa detecta y mitiga riesgonan riba e tereno aki. Pa motibo ey, organisacionnan internacional manera Financial Action Task Force (FATF) ta considera e existencia y bon funcionamiento di un FIU como un di e pilarnan fundamental den cualkier sistema moderno di prevencion y combatimento di labamento di placa y financiamiento di terrorismo.

FIU-Aruba a keda estableci dia 1 di maart 1996, bao di e nomber Meldpunt Ongebruikelijke Transaties (MOT). Durante tres decada, e organisacion aki a evoluciona di un centro nacional di coleccion di reportenan cu ta contene transaccionnan financiero inusual pa bira un nodo importante di inteligencia financiero, cooperando cu autoridadnan nacional y internacional den salvaguardia integridad di nos sistema financiero.

Riba e prome dia internacional di FIU, nos no solamente ta celebra e trabou di e profesionnan dedica cu ta forma parti di FIU-Aruba y di otro FIU na mundo, sino tambe reconoce e importancia di cooperacion entre gobierno, sector financiero y sector no-financiero na bienestar di nos ciudadanonan. E lucha contra crimen financiero no ta responsabilidad di un solo institucion; esaki ta un responsabilidad comparti.

Un pais cu tin un FIU independiente, profesional y efectivo ta un pais cu ta miho prepara pa proteha su economia, su reputacion internacional y, finalmente, e bienestar di su comunidad.

Awe, dia 9 di juni hunto cu nos coleganan rond mundo, nos ta refleciona y celebra e trabou cu nos ta haci na manera silencioso pero cu ta indispensabel pa salvaguardia reputacion y stabilidad di nos sistemanan financiero.

Financial Intelligence Unit Aruba (FIU-Aruba)