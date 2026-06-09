Rotaract Club of Aruba a organisa e di 11 edicion di YOU Inc. Seminar cu enfoke riba Orange Economy

Riba diabierna, 5 di juni 2026, Rotaract Club of Aruba a tene cu exito e di 11 edicion di e seminario anual YOU Inc., un evento dedica na desaroyo personal y profesional pa medio di dialogo, inspiracion y intercambio di conocemento.

For di inicio, YOU Inc. Seminar, a enfoca riba un tema central cada aña, treciendo expertonan y bosnan di comunidad hunto pa explora topiconan relevante. Edicionnan anterior a trata salud mental, entrepreneurship y turismo, semper cu mesun obhetivo: empodera tur esnan presente, stimula conversacionnan importante y motiva profesionalnan pa inverti den nan mes y den nan carera.

E aña aki, e seminario a pone enfasis riba Orange Economy, un tema cu Rotaract Club of Aruba ta considera cu mester mas atencion. Orange Economy ta referi na e industria creativo, cu ta inclui sectornan manera arte, diseño, musica, cine, moda, medio digital y otro forma di expresion creativo cu ta genera balor cultural, social y economico. Cu innovacion semper den mente, Rotaract a cambia e experiencia completamente y a tene e seminario na San Nicolas, conoci como e districto di arte di Aruba. Den aire liber, un primicia pa YOU Inc., a crea un ambiente cu a refleha e creatividad di e tema.

E anochi a cuminsa cu e prome panel dinamico. E publico a scucha reflexionnan honesto y real di creadornan hoben cu ta traha activamente den e industria. Mauro Caralps, Rocco Franken, Julissa Ras y Sharkk Gario a comparti nan experiencia, reto y punto di bista, dunando e audiencia un mirada cla riba e realidad di construi un carera creativo.

E prome panel a prepara e caminda pa e charla principal di abogado y experto Lincoln “Dello” Gomez, kende a duna un splicacion poderoso riba e importancia di proteha creatividad, e propiedad intelectual di tur creador, uzando su propio experiencia. Su mensahe a keda cu e audiencia cu cuatro palabra clave: create, own, protect, y grow.

E seminario a cera cu un di dos panel, cu pioneronan y agentenan di cambio dentro di e industria creativo: Edjean Semeleer, Ronchi de Cuba, Tito Bolivar y Armando Goedgedrag. Nan a comparti e reto cu nan a enfrenta na cuminsamento di nan carera y e reto cu nan ta enfrenta awe, y nan vision pa futuro di e industria creativo, enfatisando cu esaki ta un esfuerso colectivo entre creadornan, institucionnan y tur stakeholdernan relevante.

E programa a wordo dirigi pa Jonathan Trinidad, kende a guia e audiencia durante henter e anochi. Tur dos panel a wordo modera pa Derchlien Dijkhoff, un profesional cu hopi experiencia trahando cu creadornan den e industria, garantisando dialogo profundo y intercambio significativo.

Rotaract Club of Aruba ta gradici sinceramente tur sponsor y partner pa nan aporte. Un danki special tambe na tur panelists y orador pa nan participacion cu a haci YOU Inc. Seminar 2026 uno exitoso. Finalmente, un danki na e comite di YOU Inc. y tur miembro di Rotaract Club of Aruba pa nan trabou y dedicacion.

Pa mas informacion y actualisacion, sigui pagina social di Rotaract Club of Aruba @rotaractaruba.