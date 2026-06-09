DNM ta felicita Monumenten Zorg di Aruba cu 30 aña di existencia y ta resalta Uncle Louis Store como ehempel di sostenibilidad den e trayecto di conservacion di herencia tangibel.

ORANJESTAD – Recientemente, e organonan cu ta encarga cu nos patrimonio historico, conhuntamente conoci como Monumenten Zorg (Stichting Monumenten Fonds Aruba, Monumenten Bureau, y Monumenten Raad), a celebra un logro historico masha importante: 30 aña di dedicacion continuo na mantencion y baloramento di e monumentonan di Aruba. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta probecha di e ocasion aki pa extende un caluroso felicitacion na henter e ekipo y e directiva pa nan esfuerso incansabel durante e tres decadanan tras di lomba.
Cu e celebracion aki, ta habri un capitulo nobo tambe pa Stichting Monumenten Fonds Aruba. DNM ta yama un bon bini cordial na Sra. Petra Davies como e directora nobo, deseando e hopi exito den e bunita mision aki. Alabes, DNM ta expresa un profundo gratitud na Sra. Anne Witsenburg, kende pa añanan largo a dirigi e fundacion cu un gran empeño, amor y dedicacion pa nos cultura y historia construi.
Un combinacion unico: Conservacion historico y sostenibilidad pa futuro. Pa DNM, e celebracion aki tin un nificacion special. Director di DNM ta resalta cu e departamento ministerial ta localisa den un di e monumentonan mas iconico y, alabes, mas sostenibel di nos isla: Uncle Louis Store na San Nicolas.
Ora cu a restaura Uncle Louis Store, a scoge conscientemente pa integra tecnologianan berde y practicanan di eco-eficiencia. Esaki ta haci cu awe, DNM no solamente ta orgyuyoso di ta estableci den un edificio monumental, sino cu e oficina ta un ehempel bibo di con por combina conservacion di nos herencia cultural cu un vision moderno y enfoca riba futuro (future-proof).
E cooperacion cu Monumenten Fonds ta duna ta un mensahe fuerte. Esaki ta demostra cu proteccion di nos historia y cuido di nos medio ambiente por bay man den man. Uncle Louis Store ta e prueba concreto cu bo por conserva un herencia di pasado structuralmente, mientras ta implementa medidanan sostenibel cu ta reduci e impacto ecologico.
DNM ta kere firmemente cu e colaboracion aki ta sirbi como un modelo pa otronan implementa iniciativanan similar. Un bes mas, masha pabien na Monumenten Zorg cu e di 30 aniversario, danki sra. Witsenburg pa e añanan di labor, y hopi exito Sra. Davies y su team. Cu e lasonan entre historia, cultura, y naturalesa sigui fortalece pa e siguiente decadanan.