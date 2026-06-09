REMETIDO: Executie van mensen die de lokale politiek in de weg staan?

Moeten we ons afvragen waarom sommige personen die zich kritisch uitlaten over de lokale politiek plotseling verdwijnen uit het publieke debat?

Partijen zoals MFK, PNP, PAR, PIN en MAN, die door critici regelmatig beschuldigd worden van het beperken van vrijheden, het intimideren van tegenstanders en het onder druk zetten en laten verdwijnen van mensen die misstanden aan de kaak stellen, hebben we hier op dit eiland regelmatig mee te maken!

Vanmorgen kreeg ik onverwacht bezoek, wat bij mij een ongemakkelijk gevoel opriep. Het bracht mij zelfs op de gedachte: “Is de kogel al onderweg?”

Het roept wel vragen op over hoe veilig mensen zich nog voelen wanneer zij kritiek uiten op machthebbers of gevoelige onderwerpen aan de orde stellen.

Vrijheid van meningsuiting is er niet meer bij deze regeringen.