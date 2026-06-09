Federacion di Bowling a reuni cu COA den cuadro di preparacion pa Santo Domingo 2026

Den cuadro di e preparacion cu e ekipo di Bowling ta haci pa cu e posibel participacion na e Weganan Centroamericano y di Caribe Santo Domingo 2026, e federacion di Aruba Bowling Association (ARBAS) a reuni cu Comite Olimpico Arubano (COA) su departamento tecnico. Hunto cu ARBAS a combersa cu entrenadora Katie Thornton cu a apoyando e proceso tecnico di e ekipo y dos psicologa di deporte cu ta Sandra Garcia Marchena y Alexandra Garzon, cu ta apoya e proceso di e parti di psicologia deportivo. E reunion entre ARBAS y Direccion di Deporte (DdD) a trata e campo di entrenamento cu ta tumando luga na e centro di entrenamento di bowling, unda e entrenadora Katie hunto cu e psicologonan ta trahando intensivamente cu e atletanan di seleccion femenino y masculino, pa asina traha specificamente pa mehora e rendimento. Mester bisa cu e grupo ta mira bon avance, indicando cu e preparacion specialisa aki ta fructifero y ta yuda eleva e nivel di e atletanan di bowling. COA ta felicita ARBAS y su atletanan pa nan compromiso di kier eleva e nivel di rendimento pa asina por sigi representa Aruba na nivel regional y internacional. #COA #ARUBA #ARBAS #TEAMARU