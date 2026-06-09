Posted in INCIDENTE Dama a corta su pia malamente ora ela pasa door di glas na Tanki Leendert 10:33 June 9, 2026 Leave a comment Diamars mainta a drenta informe di cu un muhe lo a corta su pia malamente na Tanki Leendert, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a nota cu e corta ta basta serio y a transporta e dama pa hospital. Related Articles Riba caminda di Paradera polis a para y detene un homber burachi canando riba caminda pa viola “TdQ” Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto Aruba awor tin dos keurmeester oficial pa certifica K-9 Polis y ambulans a bay pa un pelea entre 2 persona y un a cay kap cabes.