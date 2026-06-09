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Dama a corta su pia malamente ora ela pasa door di glas na Tanki Leendert

10:33  June 9, 2026  Leave a comment

Diamars mainta a drenta informe di cu un muhe lo a corta su pia malamente na Tanki Leendert, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a nota cu e corta ta basta serio y a transporta e dama pa hospital.

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