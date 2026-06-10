[VIDEO] Ciudadano hulandes busca pa husticia relaciona cu narcotrafico y labamento di placa deteni na un hotel na El Poblado, Medellin.

Un Hulandes a keda sorprendi pa un unidad di arresto Colombiano den lobby di un hotel. Nos paisano tabata recien yega na ciudad di Medellin ora nan a pone mannan riba dje. Tabatin un ordo di arresto contra dje pa trafico internacional di droga. Den e imágenan cu polis a suministra ta mustra cu e Hulandes a completamente sorprendi. E tabata papia cu un hende na un mesa ora cu nan a punta arma riba dje. Sorprendi, e a hisa su mannan ariba, despues nan a drent’e. Tambe su compañero a ser interoga. Un rato despues ta pone den bista ku e ta wordu drenta pa e agente. E nomber di e homber no a ser suministra, i tampoco su edad. E Hulandes, riba ken tabatin un notificacion di dje den Interpol, a yega algun dia prome – diaranson 3 di juni – na e aeropuerto internacional El Dorado den capital di Bogota. Na e momento ey, ainda e no tabata ser busca. Despues ela bay pa e barrio El Poblado na Medellin. E asina yama “notificacion cora” contra dje a tuma efecto dia 5 di juni. E sospechoso tabata bay na provincia di Antioquia. E tabata keda den un hotel na e barrio elegante El Poblado. E ta ser acusa di ta miembro di un organisacion internacional di droga, y nan ta considera esaki como peligroso. Hulanda ta busk’e, segun e departamento di immigrashon den e pais di Suramerica, pa trafico di droga y labamento di placa. E accion a wordo prepara hunto pa e Departamento di Immigracion Colombiano y Interpol. E ta ser considera como e finansista y coordinador di e red di droga principalmente entre Hulanda y Finlandia, y tabata tin contacto den e paisnan mas panort, asina un lider di investigacion a bisa.
https://x.com/DirectorPolicia/status/2063635911728918537/video/1