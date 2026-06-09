Chauffeur bao influencia deteni despues di a bolter UTV, 3 persona herida un a keda pega bao di e vehiculo yegando e rotonde Sabana Blanco

Diamars atardi pa anochi a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na e rotonde Sabana Blanco, mesora a dirigi tanto polis, ambulans y hasta e ekipo di rescate di bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un UTV cu a bolter y tin un hende pega bao di e UTV mientras 2 otro herida ya ta pafo. Na yegada di e ambulans nan a atende e personanan herida mientras e ekipo di rescate mester a saca e di 3 victima. E 3 victimanan a ser transporta pa hospital. Mientrastanto polis detene e chauffeur cu tabata bao influencia.