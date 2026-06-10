Reflexion Diaranson 10 Juni 2026.

Awe mainta tempran, mane nos grandinan ta bisa : Tempran ta benta.
Tambe pa bo por ta hopi tempran pa cuminsa un trabou, bo mester: Drumi cu galinja y lanta cu gai.
Tin biaha bo ta sinti bo kibra, i bo no tin forsa pa lanta y hasi nada.
E dia ey bo mester wak ariba, i pidi nos bon Dios judansa, papia cu ne pa pone bo riba pia atrobe.
Nos no por lubida di gradici nos bon Dios, pa ta cu nos henter dia, pa su bendicion enorme pa nos tur.
E guia den nos bida ta di Hesus, cu ta hiba nos serca su Tata.
Awe nos a jega mita siman, un día nobo pa gradici nos Señor, cu ta proteha nos, y tin un amor grandi pa su yuinan.
Si nos kier nos por biba un bida na grandi i hopi felis, tanten nos cumpli cu e reglanan di bida traha pa nos Señor.
Cu Señor na bo banda, no tin enemigo cu por hasibo danjo.
Nos tin e libertad di hiba un bida na nos antoho, cu asina tanto cosnan bunita pa nos por gosa di nan.
Pero no ta tur hende ta logra hiba e bida cu Señor ta pidi, pero tur momento ainda hasta prome cu morto, por pidi Señor pordon y nan alma ta hanja sosiego.
Tur esaki nos bon Dios tin pa nos.