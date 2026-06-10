Exprodesk ta lansa un Workshop di 3 Dia: “The Global Client Blueprint: Exporting Your Services Beyond Aruba”

ORANJESTAD – Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI), pa medio di su unidad Exprodesk, ta anuncia e workshop di 3 dia “The Global Client Blueprint: Exporting Your Services Beyond Aruba.” E workshop ta enfoca riba yuda profesionalnan y dunadonan di servicio na Aruba compronde con nan por ofrece nan conocemento, experiencia y experticio na clientenan internacional. Participacion ta completamente gratis!
Durante e tres dianan, participantenan lo haya conocemento practico riba areanan esencial pa explora oportunidadnan internacional den sector di servicio:
Dia 1 (22 Juni, 6pm-8pm) – Your Expertise Has a Global Market
Participantenan lo explora con por posiciona habilidadnan profesional y servicio basa riba conocemento riba mercado internacional. E sesion lo trata con un dunado di servicio por traha cu clientenan internacional sin necesidad di tin presencia fisico den exterior. Tambe lo duna informacion riba oportunidadnan nobo cu Aruba ta ofrece pa brinda servicio profesional for di Free Zone.
Dia 2 (23 Juni, 6pm-8pm) – Packaging, Pricing & Selling Your Expertise Internationally
E sesion aki lo enfoca riba con profesionalnan por structura nan servicio den un oferta cla y bende nan experticio na clientenan internacional. Participantenan lo siña tocante diferente modelo, manera proyecto, retainer, subscripcion, prijs pa mercado internacional, ademas di consideracionnan basico di contracto y entrega di servicio.
Dia 3 (24 Juni, 6pm-8pm) – Finding Clients & Moving Forward with Confidence
E ultimo dia lo ta enfoca riba strategianan practico pa haya clientenan internacional, incluyendo networking, plataforma digital y partnerships. Participantenan lo sali cu claridad riba e pasonan necesario cu ta sigui pa posiciona nan servicio internacionalmente.
“The Global Client Blueprint” ta habri pa:
- Business, Management & Strategy Consultants
· Financial, Accounting & Legal Services
· Human Capital & Training professionals
· ICT & Digital Services
· Marketing, Communication & Creative Services
· Technical & Professional Design Services
· Sustainability & Environmental Services
· Tourism, Hospitality & Events professionals
· Freelancers y companianan cu ya ta brinda servicio na clientenan internacional of cu kier cuminsa haci esaki
E iniciativa aki ta contribui na diversificacion di exportacion di Aruba pa medio di fortalecemento di exportacion di servicionan y yuda profesionalnan local identifica oportunidadnan den mercado internacional. Door di combina conocemento practico cu guia di expertonan, e workshop lo yuda participantenan comprende con nan experticio por bira un oportunidad real pa crecemento internacional.
Detayenan di e Evento
Fecha: 22-23-24 Juni 2026
Orario: 6pm pa 8pm
Luga: Cas Veneranda, Wilhelminastraat 7, Oranjestad
Organisado: Exprodesk – Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI)
Registracion: https://cutt.ly/GlobalClients
Contacto: g.pais@deaci.aw