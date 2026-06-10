Pa evita persecucion: OM ta ofrece De Meza e posibilidad pa paga suma di placa  

Awe a tuma lugar un asina yama Cita cu Fiscal den e caso yama Mero, den cual e sospechoso M.E. de Meza y su esposa mester a responsabilisa nan mes pa delitonan fiscal cometi den e periodo 2009 te 2019.

E investigacion contra e dos sospechosonan aki a cuminsa despues cu DIMP (Departamento di Belasting) a haci denuncia na Ministerio Publico di, durante e añanan menciona, keda sin yena e aangiftenan di belasting completamente, keda sin yena nan corectamente y keda sin yena nan na tempo. E iregularidadnan a sali na cla durante un investigacion di integridad den cuadro di screening di kandidaat-ministernan na inicio di 2025.

Screening di kandidaat-ministernan a wordo fiha den ley na 2021 y ta inclui entre otro un evaluacion di parti di Inspector di Belasting tocante e cumplimento fiscal den e añanan anterior, inclusivamente si tin debenan habri of otro iregularidadnan.

E sospecho di un crimen den un investigacion habri ta trece cu ne cu e nominacion di un persona como minister no por sigui su curso. Esaki tabatin consecuencianan grandi pa señor De Meza, cu a pone su mes candidato pa un puesto ministerial den e gabinete actual.

Ministerio Publico a ofrece awe na señor De Meza pa paga un suma di Afl. 5000 pa evita persecucion penal. Mesun oferta a wordo haci na su esposa. Tur dos sospechoso tin 1 luna di tempo pa cumpli cu e condicion di pago di e suma di placa. Si nan no accepta loke Ministerio Publico ta ofrece nan, e caso penal -manera ta sucede semper ora un sospechoso keda sin cumpli cu un condicion impone riba dje- lo wordo hiba dilanti hues.

Om strafvervolging te voorkomen:

OM biedt De Meza de mogelijkheid om geldsom te betalen

Vandaag vond een zogenaamde Cita cu Fiscal plaats in de zaak genaamd Mero, waarin de verdachte M.E. de Meza en zijn echtgenote zich moesten verantwoorden voor het plegen van fiscale delicten in de periode 2009 tot 2019.

Het onderzoek tegen de twee verdachten begon nadat de DIMP (Dienst Belastingen) aangifte had gedaan bij het openbaar ministerie van het onvolledig, onjuist en niet tijdig indienen van belastingaangiftes over die jaren. De onregelmatigheden kwamen aan het licht tijdens het integriteitsonderzoek in het kader van de screening van kandidaat-ministers begin 2025.

Deze screening is sinds 2021 vastgelegd in de wet en omvat onder meer een beoordeling door de Inspecteur der Belastingen van de fiscale naleving in de voorafgaande jaren, inclusief eventuele openstaande schulden of andere onregelmatigheden.

Een verdenking van een misdrijf in een lopend onderzoek brengt met zich mee dat de voordracht van een persoon als minister niet kan worden bevorderd. Deze verdenking had grote gevolgen voor de heer De Meza, die zich kandidaat had gesteld voor een ministerspost in het huidige kabinet.

Het openbaar ministerie heeft vandaag de heer De Meza aangeboden een geldsom van Afl. 5000 te betalen om strafvervolging te voorkomen. Ook aan zijn echtgenote is dezelfde afdoening aangeboden. Beide verdachten hebben een maand de tijd om te voldoen aan de voorwaarde van het betalen van de geldsom. Indien zij het aanbod niet accepteren, zal zoals gebruikelijk wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarde, de strafzaak aan de rechter worden voorgelegd.