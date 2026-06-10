 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 11 y 12 di juni 2026

17:04  June 10, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 11 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 S.D.S. S. ta wordo acusa di maltrato y menaza riba 7 di september 2025.
09.15 E.D.M. M. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 28 di februari 2025.
10.15 F.A.A.E. E. ta wordo acusa di posesion di XTC y marihuana riba prome di februari 2026 y di tabatin un arma di candela (un airsoft) na man riba e mes fecha aki.
10.40 G.G.L. L. ta wordo acusa di destruccion di un porta y otro propiedadnan di un persona riba 16 di januari 2026.
11.00 L.B.R.L. L. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui un porta riba 11 di maart 2026. E ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 16 di oktober 2025, dor di dal e cu mokete na su cabez.
11.50 O.D.S.d.O. D.S.d.O. ta wordo acusa di falsificacion di un permiso di estadia Canades riba 23 di december 2025.
13.30 J.L.J.P. J.P. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su yiu na oktober 2024, dor di dal e varios biaha cu mokete den cara y na su skouro.
14.15 C.F.K. K. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 18 di oktober 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez.
14.55 L.J.K. K. ta wordo acusa di ladronicia den un palapa di propiedadnan di un turista riba 26 di september 2025.
15.40 O.L.J.S. S. ta wordo acusa di ladronicia di rugzak di un persona riba prome di januari 2026 y di ladronicia di un step riba 23 di juli 2025.

 

Corte di Prome Instancia 12 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 A.J.J.R. Uitspraak.
09.00 O.D.P. D.P. ta wordo acusa cu e como chofer di un vehiculo riba 27 di december 2025, a comporta su mes di tal manera riba caminda cu el a dal dos peaton cu auto, a consecuencia di cual un di e personanan aki a fayece. E comportacion tabata encera cu el a stuur bao influencia di alcohol, no a paga tino riba caminda, a core sin luz y a core cu glas getint scur, dor di cual el a pasa riba e dos personanan cu tabata cana riba caminda.

 
14.00 G-L.M.K. K. ta wordo acusa di a  viola ley di droga di prome di december 2025 pa 30 di januari 2026.
15.00 L.L.M. M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 31 di januari 2026.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *