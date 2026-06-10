Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 11 y 12 di juni 2026

Corte di Prome Instancia 11 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|S.D.S.
|S. ta wordo acusa di maltrato y menaza riba 7 di september 2025.
|09.15
|E.D.M.
|M. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 28 di februari 2025.
|10.15
|F.A.A.E.
|E. ta wordo acusa di posesion di XTC y marihuana riba prome di februari 2026 y di tabatin un arma di candela (un airsoft) na man riba e mes fecha aki.
|10.40
|G.G.L.
|L. ta wordo acusa di destruccion di un porta y otro propiedadnan di un persona riba 16 di januari 2026.
|11.00
|L.B.R.L.
|L. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui un porta riba 11 di maart 2026. E ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 16 di oktober 2025, dor di dal e cu mokete na su cabez.
|11.50
|O.D.S.d.O.
|D.S.d.O. ta wordo acusa di falsificacion di un permiso di estadia Canades riba 23 di december 2025.
|13.30
|J.L.J.P.
|J.P. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su yiu na oktober 2024, dor di dal e varios biaha cu mokete den cara y na su skouro.
|14.15
|C.F.K.
|K. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 18 di oktober 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez.
|14.55
|L.J.K.
|K. ta wordo acusa di ladronicia den un palapa di propiedadnan di un turista riba 26 di september 2025.
|15.40
|O.L.J.S.
|S. ta wordo acusa di ladronicia di rugzak di un persona riba prome di januari 2026 y di ladronicia di un step riba 23 di juli 2025.
Corte di Prome Instancia 12 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|A.J.J.R.
|Uitspraak.
|09.00
|O.D.P.
|D.P. ta wordo acusa cu e como chofer di un vehiculo riba 27 di december 2025, a comporta su mes di tal manera riba caminda cu el a dal dos peaton cu auto, a consecuencia di cual un di e personanan aki a fayece. E comportacion tabata encera cu el a stuur bao influencia di alcohol, no a paga tino riba caminda, a core sin luz y a core cu glas getint scur, dor di cual el a pasa riba e dos personanan cu tabata cana riba caminda.
|14.00
|G-L.M.K.
|K. ta wordo acusa di a viola ley di droga di prome di december 2025 pa 30 di januari 2026.
|15.00
|L.L.M.
|M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 31 di januari 2026.