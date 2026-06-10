Un prome sesion exitoso di Sports Administration Course

Ayera nochi den salon di Univerisad di Aruba a tene e prome sesion di e curso “Sports Administration Course” (SAC), organisa door di e departamento di desaroyo di Comite Olimpico Arubano (COA). E meta di e curso aki ta pa capacita y brinda conocemento di maneho deportivo na dirigentenan deportivo actual y esnan cu ta desea di aporta na deporte na e nivel di club y/of federacion.

E prome sesion di e curso a trata e tema di e Movimento Olimpico, unda Secretaria General di COA sra. Nicole Hoevertsz a conta di e historia di Comite Olimpico Internacional (IOC) y a duna un splicacion amplio di tur cos cu ta forma parti di e mundo Olimpico.

E sesion a mira un grupo hopi activo cu a hiba na haya un bon cantidad di pregunta al caso y dialogo ameno, tratando diferente tema di haber cu Olimpismo y e mundo deportivo di Aruba.

COA ta gradici Nicole pa a comparti cu e grupo grandi di dirigentenan deportivo cu ta comprometi pa yuda eleva e nivel di deporte na Aruba.

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