IBiSA y VNO ta explora colaboracion

Oranjestad, 10 di juni 2026. IBiSA tabata tin e honor y placer di ricibi representante di VNO (Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba) durante un reunion cordial y constructivo na oficina di IBISA.

E reunion tabatin como obhetivo principal pa fortalece e conocemento mutuo entre ambos organisacionnan y comparti informacion tocante e diferente actividadnan, proyectonan y responsabilidadnan cu cada institucion ta desaroyando na beneficio di comunidad. Ademas, e encuentro a brinda un excelente oportunidad pa intercambia ideanan y explora posibilidadnan di cooperacion y colaboracion den futuro.

Durante e dialogo, IBiSA a presenta un panorama amplio di su proyectonan deportivo, educativo y social, enfoca riba promocion di actividad fisico, salud, inclusion social, bienestar y participacion activo di hubentud y comunidad. E representante di VNO a mustra gran interes den e iniciativanan y a reconoce e balor y impacto positivo cu nan ta genera den nos sociedad.

Ambos a enfatisa e importancia di colaboracion entre organisacionnan cu ta comparti e mesun vision di contribui na un comunidad mas fuerte, saludabel y inclusivo. Ademas, a wordo identifica varios area den cual cooperacion den futuro por resulta beneficioso pa logra metanan comun y fortalece e alcance di e programanan existente.

IBiSA ta hopi agradecido pa e bishita di VNO, e interes demostra den su trabou y e compromiso cu desaroyo comunitario. E reunion a transcuri den un direccion hopi positivo, habriendo caminda pa relacionnan institucional nobo y oportunidadnan di colaboracion cu por crea un impacto duradero na beneficio di Aruba y su comunidad.

Cu entusiasmo, IBiSA ta spera di continua e dialogo inicia awe y di sigui traha hunto cu diferente partnernan pa promove iniciativanan cu ta contribui na un futuro mihor pa tur ciudadanonan di Aruba