Ingeniero Edward “Eddy” Oduber ta Chief Executive Officer (CEO) nobo di N.V. ELMAR

Oranjestad, Aruba – 10 juni 2026 – N.V. ELMAR ta contento di anuncia su Chief Executive Officer (CEO) nobo, ingeniero Edward Harold “Eddy” Oduber, efecto 1 di juni 2026.

Pa casi cuater decada, Sr. Oduber a dedica su carera profesional na e sectornan di energia y industria, cu un enfoke riba infrastructura critico, confiabilidad operacional y seguridad; areanan esencial pa distribucion di electricidad na Aruba. Sr. Oduber tin un titulo di Bachelor of Science den Chemical Engineering di Worcester Polytechnic Institute.

Den su trayectoria profesional, Sr. Oduber a ocupa diferente puesto operacional y di liderazgo ehecutivo na Aruba y na exterior. Mas recientemente, el a sirbi como Terminal Operations Manager na Seaport Canaveral Oil Terminal na Florida, unda e tabata responsabel pa e operacion di un terminal di combustibel di gran escala. Prome cu esey, e a ocupa differente management positions den refineria y a lidera Terminal di Energia Aruba (TDEA), supervisando operacionnan critico y impulsando excelencia operacional den un ambiente altamente regula.

“Sr. Oduber ta trece un combinacion unico di experiencia tecnico, liderazgo ehecutivo y profundo conocemento di e sector energetico, tanto na Aruba como internacionalmente.” asina Sr. Richard Frank, Presidente di e Conseho di Supervision di N.V. ELMAR, a declara. “Su experiencia y bista strategico ta posicion’e excelentemente pa guia ELMAR den su siguiente fase di crecemento, modernisacion y innovacion.”

Den su rol como CEO, Sr. Oduber lo enfoca riba fortalece e confiabilidad operacional, impulsa inversionnan strategico den infrastructura, sostene e ambicionnan di sostenibilidad di Aruba, y sigui mehora e servicio cu ELMAR ta brinda na nos comunidad.

Comentando riba su nombramento, Sr. Oduber ta bisa:

“Mi ta sinti mi honra cu e oportunidad pa lidera N.V. ELMAR, y sirbi pais Aruba pa medio di un organisacion cu ta esencial pa e progreso y calidad di bida di nos isla. Coriente confiabel ta esencial pa cada cas, negoshi y organisacion, y mi ta compromete pa traha hunto cu nos ekipo pa sigui brinda e servicio cu nos comunidad ta merece.”

Cu e nombramento aki, N.V. ELMAR ta sigui avansa den su mision pa un futuro energetico sostenibel pa Aruba, mientras cu e compania ta mantene un enfoke fuerte riba suministro di coriente safe y di calidad halto na nos comunidad.

Tocante N.V. ELMAR

N.V. ELMAR ta e compania di distribucion di electricidad di Aruba, responsabel pa entrega electricidad di manera safe y confiabel na casnan, negoshinan y organisacionnan riba henter e isla. Pa medio di servicio continuo, inversion, innovacion y un enfoke riba cliente, ELMAR ta sostene desaroyo economico y calidad di bida na Aruba.