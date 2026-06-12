ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI), hunto cu su unidad Exprodesk, e Export Promotion Desk di Aruba, ta invita empresanan, importadornan, distribuidornan y representantenan comercial di Aruba pa participa na HUB Cámara Santo Domingo 2026. E evento aki lo tuma luga dia 9 y 10 di september 2026, na Santo Domingo, Republica Dominicana.
HUB Cámara Santo Domingo 2026 ta un evento multisectorial importante den e region, enfoca riba negoshi, networking, feria comercial y intercambio di conocemento. E evento ta wordo organisa door di ‘Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo’ y ‘ProDominicana’. E evento ta reuni cumpradonan internacional, importadornan, distribuidornan, y representantenan di companianan cu tin interes pa explora oportunidadnan comercial nobo cu companianan Dominicano.
E evento ta ofrece un ambiente bon structura y conveniente pa haci negoshi, establece contactonan nobo, fortalece relacionnan comercial y participa na reunionnan B2B cu empresanan local cu ta pre-cualifica. Durante e evento, participantenan lo por tuma parti na roundtables di negoshi na e feria comercial, e conferencia internacional, actividadnan di networking, y un exhibicion amplio di productonan y servicionan Dominicano.
Como parti di e Hosted Buyer Program, cumpradornan internacional selecciona, lo tin acceso na e siguiente beneficionan:
- Estadia di tres (3) dia y dos (2) anochi na hotel
- Transportacion di y pa aeropuerto y hotel
- Agenda personalisa di reunionnan cu companianan local pre-cualifica
- Reunionnan B2B pa inicia of amplia oportunidadnan di negoshi
- Acceso na e conferencia y sesionnan di conocemento empresarial
- Acceso na e exhibicion comercial di productonan y servicionan local
- Invitacion na e welcome cocktail
- Apoyo di ProDominicana durante y despues di e evento
HUB Cámara Santo Domingo 2026 lo conta cu companianan di diferente sectornan, entre otro:
- Agro
- Agro-industria
- Construccion
- Tecnologia
- Energia
E programa preliminar ta inclui:
Dia 9 di september 2026
- Exhibicion Comercial
- Opening Lunch y Keynote Speech
Dia 10 di september 2026
- Reunionnan B2B
- Exhibicion Comercial
- Conferencia Internacional
- Closing Reception
Pa participa, empresanan interesa mester yena e formulario di registracion cu e informacion solicita. E organisadornan lo revisa e aplicacionnan y lo informa e cumpradornan cu cumpli cu e requisitonan di e evento tocante nan status di participacion.
Pa registra haci uzo di e linknan aki abou:
Español: https://wkf.ms/4dLvRku
English: https://wkf.ms/4lW08PG
DEACI y Exprodesk ta mira HUB Cámara Santo Domingo 2026 como un oportunidad valioso pa empresanan Arubano por explora proveedornan nobo, identifica colaboracionnan comercial, fortalece relacionnan regional y conecta directamente cu companianan Dominicano den un ambiente bon structura.
Pa mas informacion, participantenan por tuma contacto cu e Embahada di Republica Dominicana na Aruba via e-mail: mosanchez@mirex.gob.do
DEACI y Exprodesk ta invita empresanan interesa pa considera e oportunidad aki como un paso practico pa amplia nan conexionnan comercial den e region y explora oportunidadnan nobo pa crecemento internacional.