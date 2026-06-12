Sports Administration Course ta sigui cu les di gobernansa y organisacion  

E grupo di dirigentenan deportivo cu ta atende e curso di “Sports Adminstration Course” organisa door di e departamento di desaroyo di Comite Olimpico Arubano (COA) a continua ayera nochi na Universidad di Aruba. Despues di un prome les unda a trata e tema di e Movemento Olimpico, a sigui cu un sesion cu a trata e e parti di gobernansa y organisacion den deporte.
E di dos sesion a wordo duna door di Patrick Werleman, cu ta e director di desaroyo di COA. E departamento di desaroyo ta trata e areanan di capacitacion, aspectonan legal y di gobernansa. Pa e sesion aki, a pone hopi enfoke riba e organisacionnan importante den e entorno deportivo na Aruba, demas di trata e tema legal di asociacion y statutonan. Finalmente a repasa algun articulo importante di e “Burgelijk Wetboek 2” cu ta aplicabel pa tur asocacion y fundacion deportivo.
E grupo di dirigentenan cu a participa a mustra un gran interes y participa activamente den tur tarea cu a traha den grupo, aplicando locual a wordo presenta cu e situacion di e federacion/club na cual nan ta pertenece. Mester bisa cu e dialogo a trece hopi ideanan interesante dilanti y ta mustra cu e grupo presente tin gana di traha na bienester di deporte na Aruba.
COA ta gradici Patrick pa e curso informativo cu sigur a aporta gran conocemento na e dirigentenan. E proximo sesions lo ta diamars proximo unda lo trata mas en profundo e structura di organisacionnan deportivo y mucho mas.
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