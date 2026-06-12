ELMAR Ta Continua Workshop Klik y Siña pa Empodera Adultonan Mayor den su Segundo Aña

Oranjestad, Aruba – 12 juni 2026 – Pa di dos aña consecutivo, ELMAR ta sigui crea oportunidad pa nos adultonan mayor siña, conecta y move cu confiansa den e mundo digital.

E aña aki, Workshop Klik y Siña ta tumando luga na Centro di Bario Dakota, unda un grupo di adultonan mayor di Oranjestad y Dakota ta desaroyando habilidadnan digital esencial, manera uza computer, navega riba internet, haci pagonan online y familiarisa nan mes cu e-Connect y e-Billing.

E workshop ta wordo facilita pa Sra. Jacqueline Woodley, kende ta guia e participantenan durante e proceso di siñamento. ELMAR ta orguyoso di mira con e participantenan ta sigui crece y prepara nan mes pa nan graduacion dia 25 di juli.

ELMAR ta gradici Centro di Bario Dakota pa acepta y brinda espacio na e proyecto aki, y tambe tur hende cu ta contribui na e iniciativa y ta yuda promove inclusion digital den nos comunidad.

Energia Pa Siña, pasobra e mundo digital ta pa tur edad!

Tocante N.V. ELMAR

N.V. ELMAR ta e provedoor di energia na Aruba, responsabel pa disitribui coriente di manera safe y confiabel na casnan, negoshinan y organisacionnan riba henter e isla. Pa medio di servicio continuo, inversion, innovacion y un enfoke riba cliente, ELMAR ta sostene desaroyo economico y calidad di bida na Aruba.