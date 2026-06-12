Agente policial deteni riba sospecho di mensensmokkel

Polis a detene un agente policial ayera riba sospecho di trafico ilegal di hende of mensensmokkel.

Su esposa tambe a keda deteni.

Ambos a wordo presenta awetardi dilanti hues-comisario y nan detencion a keda alarga.

E sospecho contra e dos sospechosonan aki ta encera cu nan a duna hendenan entrada na Aruba, mientras nan tabata sa cu esey ta contra ley. Tambe nan a duna acomodacion na e mesun personanan aki y na otronan sin estadia legal na Aruba. Ademas nan ta wordo sospecha di falsificacion y di a pone e personanan aki traha ilegalmente.

Den boca di pueblo e terminonan trafico ilegal di hende (mensensmokkel) y trata di hende (mensenhandel) ta wordo bruha hopi biaha. Sinembargo, ta trata di dos hecho castigabel totalmente diferente.

Mensenhandel

Ora di trata di hende of mensenhandel ta referi na exploitacion di personanan. Esaki por tuma diferente forma.

Exploitacion laboral ta (por ehempel) ora un persona tin cu traha bao di condicionnan malo, cu un sueldo hopi abao, sin dia liber of sin e posibilidad pa bay di trabao. Exploitacion sexual ta ora un persona wordo obliga pa haci actonan sexual sin cu nan mes kier. Exploitacion criminal ta ora un persona ta wordo obliga pa comete crimennan, manera transporta droga.

Mensensmokkel

Den e investigacion aki ta trata di trafico di hende of mensensmokkel.

E delito aki ta referi na crusa frontera di un pais na un manera ilegal. Hasta si e persona doño di curpa cu ta wordo trafica més kier bin Aruba (por ehempel dor di drenta como turista y keda pa traha), e ta contra ley. Practicanan asina ta debilita maneho di Pais Aruba y ta trece riesgo y gasto pa henter comunidad.

Ademas sospechosonan di e tipo di crimen aki, ta gana gran cantidad di placa na un manera ilegal, mientras cu otro ciudadanonan mester traha duro y largo pa gana nan bida. Esaki ta duna e sospechosonan un ventaha deshonesto riba otro personanan (y nan negoshinan) cu si ta cumpli cu regla y ley.

Pa colmo, e personanan envolvi tabata hopi dependiente di e sospechosonan. Nan tabata traha pa nan y ta biba cerca nan. Nan mester a obedece, sino nan lo perde nan lugar di biba y nan entrada. Nan no tabata ni segura. Esey kier meen cu si algo a pasa nan, tur gasto lo a cay pa comunidad carga.

Cu un agente policial, kende precisamente mester mantene ley, ta envolvi den e tipo di hecho asina, ta haci e cos mucho mas serio.

E investigacion den e caso ta andando. Mas informacion lo por wordo duna na momento cu desaroyo di e investigacion ta permiti.

Politieagent aangehouden op verdenking van mensensmokkel

De politie heeft gisteren een politieagent aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Ook zijn echtgenote is aangehouden. Beiden zijn vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.

De verdenking houdt in dat zij personen toegang tot Aruba hebben verschaft terwijl zij wisten dat dit onrechtmatig was. Ook hebben zij deze en andere personen zonder rechtmatig verblijf van accommodatie voorzien. Daarnaast worden zij verdacht van valsheid in geschrifte en het illegaal te werk stellen van deze personen.

In de volksmond worden de termen mensensmokkel en mensenhandel vaak door elkaar gehaald. Het gaat echter om twee verschillende strafbare feiten.

Mensenhandel

Bij mensenhandel gaat het om de uitbuiting van personen. Dat kan verschillende vormen aannemen. Arbeidsuitbuiting houdt bijvoorbeeld in dat iemand onder slechte omstandigheden moet werken, tegen een veel te laag loon, vaak zonder vrije dagen of zonder de mogelijkheid om het werk te verlaten. Bij seksuele uitbuiting worden personen gedwongen tot seksuele handelingen waar zij niet vrijwillig mee instemmen. Criminele uitbuiting betekent dat iemand wordt gedwongen strafbare feiten te plegen, zoals drugstransport.

Mensensmokkel

In dit onderzoek gaat het om mensensmokkel. Dat delict draait om het onrechtmatig overschrijden van landsgrenzen. Ook wanneer de gesmokkelde persoon zelf graag naar Aruba wil komen (bijvoorbeeld door als toerist binnen te reizen en vervolgens te blijven werken) blijft dit in strijd met de wet. Dergelijke praktijken ondermijnen het overheidsbeleid en brengen risico’s en kosten met zich mee voor de gehele samenleving. Bovendien verdienen verdachten hiermee op illegale wijze aanzienlijke bedragen, terwijl andere burgers daar eerlijk en langdurig voor moeten werken. Ook levert dit hen een oneerlijk voordeel op ten opzichte van andere bedrijven die zich wel aan de wettelijke regels houden.

Tot slot zijn de desbetreffende personen heel erg afhankelijk van verdachten. Ze werken bij hen en wonen bij hen. Ze moeten hen dus wel gehoorzamen anders zijn ze hun verblijfplaats en inkomen kwijt. Bovendien zijn zij onverzekerd. Bij een arbeidsongeval draait de samenleving dus ook op voor die kosten.

Wanneer een politieagent, iemand die de wet juist moet handhaven, bij dergelijke feiten betrokken is, is dat extra kwalijk.

Het onderzoek in deze zaak loopt nog. Verdere mededelingen worden gedaan wanneer de stand van het onderzoek dat toelaat.