Posted in INCIDENTE Polis ambulans y bomberonan mester a bay pa yuda un adulto mayor cu a bira malo. 18:54 June 12, 2026 Leave a comment Diabierna atardi a drenta informe di cu tin un adulto mayor cu a bira malo na Montaña, mesora a dirigi tanto polis ambulans como tambe e bomberonan pa yuda sali cu e adulto mayor pa haya atencion medico na hospital. Related Articles Chaufeur y ocupante a core sali for di auto despues di accidente lagando e auto atras na Catiri [VIDEO] Pelea cu maltrato pisa na un club nocturno na Palm Beach Accidente cu hende herida na e crusada Emmastraat J.G. Emanstraat Polis a confisca auto despues di a Hit and run siman pasa banda di e hotelnan high rise