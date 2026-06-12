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Polis ambulans y bomberonan mester a bay pa yuda un adulto mayor cu a bira malo.

18:54  June 12, 2026  Leave a comment

Diabierna atardi a drenta informe di cu tin un adulto mayor cu a bira malo na Montaña, mesora a dirigi tanto polis ambulans como tambe e bomberonan pa yuda sali cu e adulto mayor pa haya atencion medico na hospital.

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