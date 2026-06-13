 Posted in INCIDENTE

Homber di riba 50 aña benta abao den cas na Caya Eleuterio “Boes” Orman

06:41  June 13, 2026  Leave a comment

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un homber benta abao na suela na Caya Eleuterio “Boes” Orman, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y nan a hib’e pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *