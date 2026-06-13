Posted in INCIDENTE Homber di riba 50 aña benta abao den cas na Caya Eleuterio “Boes” Orman 06:41 June 13, 2026 Leave a comment Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un homber benta abao na suela na Caya Eleuterio “Boes” Orman, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y nan a hib’e pa hospital. Related Articles Resultado parada di mucha Oranjestad 2020 Accidente pa falta di preferencia na Caya Ernesto Petronia Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto cu a para pa trafico su dilanti por a baha caminda Durante control polis a boet un chauffeur di pick-up cu su carga tabata sali afor di e vehiculo