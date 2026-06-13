[VIDEO] Mucha muhe di 22 aña a cay flauw subiendo sero di Hooiberg y a cay den cama di Tuna!

Diasabra merdia a drenta informe di cu un mucha muhe di 22 aña a bay subi sero di Hooiberg y na dado momento algo a pasa y a bin abao cay den un cama di Tuna, mesora a dirigi tanto ambulans como e ekipo di rescate di bombero na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a subi unda e mucha muhe ta y a haya hendenan ta dunando e mucha asistencia caba y a sigi cu esaki. Na yegada di e ekipo di rescate di bombero nan tambe a subi y a yuda baha e mucha muhe for di e sero. Na nan yegada abao e personal di ambulans a tuma e mucha muhe over y a bay cun’e direccion hospital.