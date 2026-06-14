[VIDEO] Chauffeur cu a baha banda robes di caminda purba bay banda drechi bek a perde control dal riba cura di cas, bari y piedra grandi!

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un chauffeur di un Honda Fit cu a baha caminda na man robes y a bay subi bek pero a perde control bira 90 grado bay dal riba cura di cas y piedra grandi. Debi na e impacto un persona so a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. E otro persona cu tabata cun’e den e auto a sali sin herida.