 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Accion riba caya pa bendemento di droga y anda cu arma riba caya ta sigi!

03:51  June 14, 2026  Leave a comment

Varios detencion den e zona hotelero aki polis a detene hobennan pa cantidad di droga y arma. Aunke a adverti siman pasa cu lo bay tin control e fin di siman aki a bolbe haya cantidad di droga y a haya algun arma tambe. E hobennan aki tabata carga cu bastante droga y polis a confisca tur esaki. Mirando e demanda grandi pa dorga den e area hotelero e controlnan aki ta sigui produci detencion. Pero locual mando policial ta mustra cu ta frustrando cu e tipo di benta cosnan ilegal. Ta spera awo fiscal hunto Ministerio Publico manda un señal cla cu nos cuerpo policial lo no tolera droga y arma mas riba caya.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *