[VIDEO] Accion riba caya pa bendemento di droga y anda cu arma riba caya ta sigi!

Varios detencion den e zona hotelero aki polis a detene hobennan pa cantidad di droga y arma. Aunke a adverti siman pasa cu lo bay tin control e fin di siman aki a bolbe haya cantidad di droga y a haya algun arma tambe. E hobennan aki tabata carga cu bastante droga y polis a confisca tur esaki. Mirando e demanda grandi pa dorga den e area hotelero e controlnan aki ta sigui produci detencion. Pero locual mando policial ta mustra cu ta frustrando cu e tipo di benta cosnan ilegal. Ta spera awo fiscal hunto Ministerio Publico manda un señal cla cu nos cuerpo policial lo no tolera droga y arma mas riba caya.