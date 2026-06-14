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Helicopter di Guardacosta cu rescate na sitio peligroso den oranan di anochi!

10:47  June 14, 2026  Leave a comment

Recientemente, e Centro di Operacion Maritimo di Guardacosta a ricibí informacion di un turista perdi via Cuerpo Policial di Curaçao. E homber tabata bay drenta area di San Pedro cerca di Tera Cora y a perde su caminda. Polis a yuda e homber directamente, pero e tabata na un “klif” halto y dificil di yega, asina cu polis a pidi yudansa di Guardacosta. Guardacosta a usa un helicopter pa yuda e homber. Ora cu e homber a subi for di “klif” punta, nan a transporte dje pa Hato. Durante dje viahe, e a sufri varios lesion y tabata mustra señal di deshidratacion. Ora cu ela yega Hato, e a wordo pasa na servicio di ambulans pa mas tratamento medico.

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