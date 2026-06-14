[VIDEO] Polis a detene chauffeur bao influencia cu a bay dal tras di auto kita bay kibra porta di garashi dal riba muraya di cas.

Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un chauffeur burachi coriendo banda robes di caminda a bay dal tras di un Hyundai Tucson sigi bay dal porta di garashi benta abao sigi bay paden dal na skina di muraya di cas. Na yegada di e ambulans a kere cu e chauffeur lo ta herida pero tabata mas burachi. Polis a lag’e supla y ela surpasa e limite y a detene. Afortunadamente no tabata tin ningun hende herida.