Copa Noord 2026 organisa pa Calabas Blue Jays a continua

Royal Power ta supera Super Plus
Diabierna ultimo e 8 ekiponan cu a clasifica a cumisa elimina otro esta weganan di un pa tera y un pa lama. Royal Power clasificando number (1) den Pool A, a enfrenta Super Plus kende a clasifica number 4 den Pool B. Super Plus a sali brabo anotando 2 careda den cabez di prome inning unda mei mei di e rally bala a dal un coredor for di base. Riba e call di umpire Super Plus a sigui hunga e wega bou di protesta. Royal Power no a perde pa gana y mesora a rally bek den bom di prome inning pa bolter e score nan nan fabor. Royal Power a sigui cu rally nan grandi den bom di dos y bom di 3 inning pa asina aplasta Super Plus cu score di 18-2 ganando asina pa Black out. Royal Power 18 careda, 21 hit, 1 error. Super Plus 2 careda, 7 hit , 4 error. Jomark Flanegin a cubri henter e ruta y ta bay cas cu e victoria mientras Ray Bernabele kende a ricibi relevo di Poy Flanegin den di 3 inning a bay cas cu e derota. Giandrick Lacle, Eldrick Dijkhoff, Jerieel Rafael, Jomark Flanegin, Keith Hooker, Yeify Tuly Silva, Darl Quandus, Edmar Tromp, y Toy Cannister, Marvin Brown y Leander Angela tur nan bate bata na candela e anochi aki y a resona batasonan den tur skina di veld di Centro di Bario Noord. Casi mei anochi por a compronde cu Super Plus a gana e protesta cu e wega lo mester wordo hunga desde prome inning corigiendo e call. Asina ta cu posibilidad tey cu cos por bolter. Keda pendiente!