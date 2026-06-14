A.T.A. ta comparti resultado di mei 2026 Alabes ta comparti resultadonan di encuesta anual di Patronchi di Gasto. A colecta 8 mil encuesta.

Aruba Tourism Authority (A.T.A.), a traves di su departamento di Strategy, Planning and Research, a presenta den su raport di Mei e “Spending Insights 2025”, basa riba e A.T.A. Airport Exit Survey, cual a wordo reinstitui na 2024 (despues di interupcion causa pa e pandemia). E encuesta mensual aki na aeropuerto ta captura dato detaya riba gasto y comportamento di bishitante, incluyendo satisfaccion, probabilidad di bolbe bishita, tipo di bishitante, composicion di grupo, duracion di estadia, alohamento y ingreso.

E resultado di e investigacion di 2025 ta confirma cu gasto turistico ta un indicador clave di impacto economico. Den e aña aki, gasto total di bishitantenan a yega USD 3.06 biyon, cu un gasto promedio pa persona pa dia (Average Daily Expenditure – ADEX) di USD 297. Gasto promedio pa pakete icluyendo pasashi ta USD 4.624 y gasto promedio pa grupo ta USD 4.989. Finalmente, gasto promedio pa persona pa estadia ta USD 2.019.

Mester menciona cu e mayor parti di gasto ta concentra den alohamento (38%), sigui pa cuminda y bebida pafo di acomodacion (13%) y paden di acomodacion (12%). E mercado di Norte America a contribui USD 2.37 biyon (78%) na gasto total, sigui pa mercado di Latino America cu USD 460 miyon (15%) y Europa cu USD 144 miyon (5%).

E datonan aki ta basa riba mas di 8 mil encuesta, cu un mescla di 64% bishitante nobo y 36% di repeat visitors, esta bishitantenan cu ta sigui bini Aruba. E datonan ta duna A.T.A. un base solido pa haci decisionnan strategico mas enfoca riba calidad, balor y sostenibilidad den desaroyo di turismo na Aruba.

ESTADISTICANAN CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO

STAYOVER, ESTADIA Y PARTICIPACION DI MERCADO

Den luna di mei 2026, Aruba a ricibi un total di 133.680 bishitante stayover, mientras cu e cantidad total di nochinan di estadía, te cu mei 2026, a yega 1.515.102. Esaki a resulta den un promedio di estadia (Average Length of Stay – ALOS) di 7,0 anochi, cu ta refleha un mescla consistente di duracion di estadia y tipo di biahe durante e luna.

E distribucion di mercado durante april a mustra cu Norte America a sigui ta e region cu e mayor aporte, representando 74,4% di tur bishitante. Sur America a contribui cu 19,0%, Europa cu 4,1%, mientras cu otro regionnan a representa 2,5% di total di yegadanan. Estados Unidos y Canada a contribui na mas yegadanan for di Norte America, mientras cu Argentina un biaha mas a mustra un crecemento significativo dentro di Sur America. Pa Europa, Hulanda a sigui ta e mercado cu mas yegadanan.

Dato di profiel di bishitante ta mustra cu Aruba ta sigui atrae un publico multi generacional. Millenials (27,7%) y Baby Boomers (25,7%) hunto a forma e mayor porcentahe di bishitantenan durante mei, mientras cu Gen X (25,3%) y Generation Z (13,7%) tambe a representa un segmento importante. E combinacion aki ta refleha con atractivo Aruba ta como destinacion pa diferente generacionnan di biahero.

Bishita www.ata.aw tur luna pa e A.T.A. Statistical Monthly Report.