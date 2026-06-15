[VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi despues di accidente banda di E.P.B. Sanicolas

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente na e crusada banda di E.P.B. Sanicolas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya bin compronde cu aki ta trata di un chauffeur burachi coriendo un auto ICAR oranje cu a tuma e birada mucho grandi y a bay dal e auto contrario un Honda CR-V semi frontal. Na prome instante a kere cu lo tabata tin hende herida pero ambulans no tabata necesario y a cancela esaki. Ora polis a controla e chauffeur di e auto oranje a lag’e supla y e test a sali malo a detene.