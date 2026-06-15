[VIDEO] Un chauffeur a subi caminda sin duna preferencia a pone otro auto desvia y drenta un snacktruck na Tanki Leendert

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na un snacktruck na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Nissan March a bay subi e caminda sin a duna preferencia na un Honda Fit y esaki a purba desvia pero a dal tog na e March sigi bay y a drenta kibra e cura di e snacktruck. Afortunadamente no tabata tin hende sinta na e parti ey pero un persona den e auto si a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.