Reflexion Dialuna 15 Juni 2026.

Un otro día y siman nobo, pa nos por trata na hasi mas agradabel y exitoso cu nos por.
Tambe ta nos deber pa gradici nos bon Dios pa ta parti di e bunita regalo aki.
Hopi agradecido na nos bon Dios.
Mescos cu Hesus a forma su 12 apostelnan pa forma su team cu tin di pasa su leynan y manera di biba, cu tur e reglanan cu nos mester tene cuenta cu nan y pasa nan nos, y pa nos forma un bon comunidad.
Nan tarea tabata pa papia cu su pueblo pa convence nan y hasi nan cristian, cu ta seguidornan di Hesus.
Nos tur ta sigui Christo y nos sa unda e caminda ta.
Esey ta e caminda cu lo guia nos via Jesus, cu no a cambia, y ta e mesun di ajera, awe, mayan y semper.
Dios ta nos guia principal cu ta mustra nos su amor pa nos.
Door di su yui Hesus nos por ta salba.
Nos sabiduria y conocemento ta pa E