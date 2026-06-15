Relato anual 2025 a keda unanimamente aproba Comite Olimpico Arubano a tene e prome Asamblea General di 2026

Manera ta haci tur aña conforme e statutonan di Comite Olimpico Arubano (COA), a tene e prome di dos asamblea general pa cu aña 2026. E reunion aki a mira bek na aña pasa, unda a entrega y presenta e relato anual 2025. E relato anual aki ta consisti di e relato di actividad, cu ta recapitula tur cos cu a pasa durante e aña a base di e 6 pilarnan di e plan strategico, ademas di e relato financiero di e aña anterior. E relato financiero a wordo prepara door di ekipo di COA, traha door di Ersnt&Young (EY) y controla door di BDO, cumpliendo cu tur norma di buena gobernansa, regulacionnan local y conforme e standard di “IFRS” (International Financial Reporting Standards) pa “small and médium enterprises” (SME).
Durante asamblea e Directiva di COA hunto cu e directornan di e diferente departamentonan a presentenan e puntonan cu mas a resalta durante di aña, pa asina informa federacion miembro presente di e sucedidonan mas clave. Mester bisa cu e Asamblea General aki a conta cu bon asistencia, unda a presenta dilanti di 20 federacion miembro, incluyendo e grupo cu ta den proceso final unabes mas establece un federacion di Judo na Aruba. Locual a resalta mas durante e asamblea aki ta con interactivo e asamblea tabata, cu varios federacion miembro remarcando cierto puntonan nan di interes y cu varios pregunta al caso. Cada bes ta mira cu e federacionnan miembro ta mas interesa den kico COA ta haci, y con nan por aporta y traha mas cerca cu otro pa asina logra mas den e mundo di deporte.
Despues di un presentacion extenso di ambos relato door di COA y representante di BDO Sra. Zarina Trimon cu a duna di conoce cu e relato anual ta cumpli cu tur rekisito a ricibi aprobacion, a ricibi un aprobacion unanimo di tur federacion presente pa cu e relato anual 2025. COA ta contento cu e aprobacion, indicando cu e trabou duro ta wordo aprecia y comprendi door di tur presente.
Finalmente a trata e ultimo punto di agenda, unda a postula un candidato nobo pa e posicion di tesorero, como esun anterior mester a retira pa motibonan personal. Pa e rol di tesorero a postula Sr. Enrique (tito) de Cuba, cu sigur ta bon conoci den e mundo di deporte, como e anterior Director di “Stiching Sportsubidie Aruba” (SSA). E federacionnan miembro a vota unanimente a fabor di e postulacion aki, aprobando e tesorero nobo di COA. Sigur Tito lo aporta grandemente na deporte a traves di COA cu su conocemento y experiencia.
COA ta gradici tur federacion miembro cu a atende e asamblea y cu a aproba e diferente puntonan di agenda, dunando e confiansa y sosten pa cu COA su trabou.
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