Wardacosta Caribe Hulandes ta intercepta boto cu droga

E barco di Marina Real Hulandes Zr.Ms. Groningen a intersepta un transporte di droga riba 11 di juni ultimo
den cercania di Aruba. Durante e accion e barco di Marina Real a nabega pa Wardacosta Caribe Hulandes
E boto sospechoso a ser detecta pa e avion di Wardacosta y Zr. Ms. Groningen a drenta mesora den
accion. Cu yudansa di e helicopter NH90, cu ta e helicopter di combate cu ta opera for di Zr.Ms. Groningen,
dos boto tipo FRISC y un Metal Shark di Wardacosta, a persigui e boto sospechoso riba lama y intercepta
esaki.
E dos sospechosonan a bordo di e go-fast y e paketenan di droga a bai Wardacosta na e Steunpunt na
Savaneta y a keda entrega na Cuerpo Policial di Aruba. E droga entretantu a keda destrui.
Zr.Ms. Groningen for di cuminsamentu di juni ta e barco patruyero di Marina Real cu ta nabega den region di
Caribe. E barco ta monitoria e situacion di seguridat den e area di e islanan ABC y ta sostene tareanan di
Wardacosta den Caribe Hulandes.
Kustwacht Caribisch Gebied onderschept drugstransport
Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft in samenwerking met Kustwacht Caribisch Gebied op
donderdag 11 juni jl. een drugstransport in de Caribische Zee onderschept.
Tijdens de operatie voer Zr.Ms. Groningen onder de vlag van de Kustwacht Caribisch Gebied.
De verdachte boot werd in de Caribische Zee, vlakbij Aruba, waargenomen door het patrouillevliegtuig van
de Kustwacht. Zr.Ms. Groningen kwam gelijk in actie. Met behulp van de NH-90, de maritieme
gevechtshelikopter die vanaf Zr.Ms. Groningen opereert en twee snelle onderscheppingsvaartuigen
(FRISCS) en een Metal Shark van de Kustwacht is de drugsboot onderschept.
De twee verdachten en de in beslag genomen drugs zijn op het Kustwacht Steunpunt Savaneta
overgedragen aan het Korps Politie Aruba. De drugs zijn inmiddels vernietigd.
Stationsschip
Zr.Ms. Groningen is sinds begin juni 2026 het stationsschip in het Caribisch gebied. Het monitort de
veiligheidssituatie rondom de ABC-eilanden en ondersteunt de Kustwacht Caribisch Gebied.