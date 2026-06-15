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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi del Sala di Corte di Prome Instancia 18, 19, 25, 26 y 29 di juni y 1 y 2 di juli 2026

13:21  June 15, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 18 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.J.P.M. P.M. ta wordo acusa di, cu e intencion di causa un persona daño, a hinca e persona aki varios biaha y cu forza na su brasa cu un boter kibra.
09.05 A.G.L. L. ta wordo acusa di a intencionalmente lanta un total di 200.000 florin cu carchi di banco di un persona den e periodo di prome di januari 2021 te 9 di december 2025. E tabatin e carchi pasobra e tabata maneha asuntonan financiero di e persona.

 
09.50 H.E.H. H. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su esposa riba 7 di juli 2025, dor di dal e varios biaha na su curpa. E ta wordo acusa di a maltrata su hijastro riba e mes dia dor di dal e varios biaha cu mokete den cara.

 
10.35 K.J.H. H. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 30 di augustus 2025.
11.35 B.H.S.P. S.P. ta wordo acusa di ladronicia di plachinan di number den e periodo di 10 pa 17 di juli 2025.
11.50 C.D.G. G. ta wordo acusa di ladronicia den un auto den e periodo di 19 pa 20 di maart 2026 y di destruccion.
13.30 D.R.B. B. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 4 di oktober 2025, dor di bise: “I’m going to pump a dumbdumb bullet between your eyes. Then you will have a 3rd eye, so you can peep and see people better. But then you will have no brains to process the information your 3rd eye is watching”.

 
13.55 G.R.J. J. ta wordo acusa di ladronicia di propiedad di un turista riba 3 di januari 2024.
14.30 M.A.R.G. R.G. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 22 di mei 2025, dor di dal e un wanta na su curpa.
14.55 S.S.S. S. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 15 di augustus 2025, dor di dal e cu wanta na su cabez y cara.
15.30 M.J.D.G. D.G. ta wordo acusa di maltrata su pareha riba 3 di februari 2026, dor di tire cu un obheto (un pistool di wega).

 

Corte di Prome Instancia 19 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 I.J.P. P. ta wordo acusa di a kita bida di un persona riba 23 di augustus 2025, dor di los un of mas tiro riba dje of dor di dal e cu un obheto na su cabez. E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba e fecha menciona, y di posesion di un cantidad di cocaina.

 

 

Corte di Prome Instancia 25 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J-C.J-D.V.C. C. ta wordo acusa di ladronicia riba 20 di mei 2024.
09.30 J.W.M. M. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 12 di november 2025.
10.00 J.A.K. K. ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 21 di december 2025, dor di dal e un wanta den cara, y di maltrata un otro persona tambe riba e mes dia, dor di choke varios biaha.
10.45 J.A.C. C. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 15 di juni 2025.
11.20 J.K-V.A. A. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un telefon y otro propiedadnan di un persona riba 6 di juli 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cara y curpa y ranca su tas.
13.30 L.A.L.R. L.R. ta wordo acusa di a maltrata su mes esposa riba 20 di november 2025, dor di ranke cu forsa na su cabey, y a tire cu un boter a consecuencia di cual e casa a resulta herida.
14.10 A.C.G.J. G.J. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 19 di juli 2025, dor di dal e varios biaha na su curpa.
14.50 A.D.N.N.B. B. ta wordo acusa di destruccion di auto di un persona riba 21 di september 2025.
15.20 J.P.M.C. C. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su pareha riba 9 di juli 2025, dor di corte varios biaha cu sker na su mannan y brasanan. E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes dia, dor di corte cu sker na su cara y nek. E ta wordo acusa di a maltrata un di tres persona riba e mes fecha, dor di choke y pushe, dal e y scop e varios biaha.

E ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 9 di juli 2025, dor di pushe cu forza y tene na su pianan y dobla nan y troce su brasa. E ta wordo acusa di a menasa tur tres persona cu morto riba e fecha ya menciona, dor di bisa nan (entre otro): “Mi ta mata boso. Mi ta dal boso. Mi ta bin su skopet”, y zwaai cu e sker.

 

 

Corte di Prome Instancia 26 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 A.K.M. M. ta ordo acusa di, den e periodo di prome di augustus 2025 te 18 di januari 2026, a hiba varios persona na page of haci debe bao pretextonan, manera cu e ta huur apartment, ta bende auto, ta famia di notario, ta experto of ta dunador di trabao.

 

 

Corte di Prome Instancia 29 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 E.J.G. Uitspraak.

Corte di Prome Instancia 1 juli 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 F.M.R. Pro forma. R. ta wordo acusa di a viola ley di droga entre 6 di maart 2021 y 6 di maart 2026.
14.00 E.C.K.

S.R.J.K.

 Pro forma. K. y K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 5 di maart 2026 y 12 di maart 2026.

 

Corte di Prome Instancia 2 juli 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 L.M.J. J. ta wordo acusa di a maltrata un persona intencionalmente riba 31 di december 2025 y di a destrui su bril, y di tabata burachi den publico.
09.20 F.J.d.C.

A.A.L.

 D.C. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 31 di december 2025. L. ta wordo acusa di a planta Cannabis den e periodo di augustus te 31 di december 2025.
10.10 A.S.F. F. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su mes pareha cu un arma riba 26 di december 2025, dor di dal e cu un telefon riba su cara y curpa.
11.05 A.R.D. D. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba prome di januari 2026, dor di choke y dal e na su curpa. Tambe di e intencionalmente maltrata su yiu riba e mes fecha, dor di dal e wanta den cara. Ademas e ta wordo acusa di a menaza e pareha cu morto riba e dia menciona.

 
13.30 B.S.G.B. G.B. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 25 di februari 2025, dor di mustra nan un cuchio y bisa nan: “No me jodas, te voy a apuñalar en el pecho”. E ta wordo acusa di a purba pasa auto riba nan cu gran velocidad y sin brik riba e fecha en cuestion. E ta wordo acusa di a dal un di e personanan un mokete den cara riba 12 di oktober 2024.
14.30 M.I.N. N. ta wordo acusa di a cende un candela di yerba riba 4 di november 2025, a consecuencia di cual un cuarto a kima y a bin peliger pa otro cosnan.
15.15 D.L.L.G. G. ta wordo acusa di a comete violencia contra un persona riba caminda publico riba 7 di april 2025.

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