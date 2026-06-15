Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi del Sala di Corte di Prome Instancia 18, 19, 25, 26 y 29 di juni y 1 y 2 di juli 2026

Corte di Prome Instancia 18 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.J.P.M.
|P.M. ta wordo acusa di, cu e intencion di causa un persona daño, a hinca e persona aki varios biaha y cu forza na su brasa cu un boter kibra.
|09.05
|A.G.L.
|L. ta wordo acusa di a intencionalmente lanta un total di 200.000 florin cu carchi di banco di un persona den e periodo di prome di januari 2021 te 9 di december 2025. E tabatin e carchi pasobra e tabata maneha asuntonan financiero di e persona.
|09.50
|H.E.H.
|H. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su esposa riba 7 di juli 2025, dor di dal e varios biaha na su curpa. E ta wordo acusa di a maltrata su hijastro riba e mes dia dor di dal e varios biaha cu mokete den cara.
|10.35
|K.J.H.
|H. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 30 di augustus 2025.
|11.35
|B.H.S.P.
|S.P. ta wordo acusa di ladronicia di plachinan di number den e periodo di 10 pa 17 di juli 2025.
|11.50
|C.D.G.
|G. ta wordo acusa di ladronicia den un auto den e periodo di 19 pa 20 di maart 2026 y di destruccion.
|13.30
|D.R.B.
|B. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 4 di oktober 2025, dor di bise: “I’m going to pump a dumbdumb bullet between your eyes. Then you will have a 3rd eye, so you can peep and see people better. But then you will have no brains to process the information your 3rd eye is watching”.
|13.55
|G.R.J.
|J. ta wordo acusa di ladronicia di propiedad di un turista riba 3 di januari 2024.
|14.30
|M.A.R.G.
|R.G. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 22 di mei 2025, dor di dal e un wanta na su curpa.
|14.55
|S.S.S.
|S. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 15 di augustus 2025, dor di dal e cu wanta na su cabez y cara.
|15.30
|M.J.D.G.
|D.G. ta wordo acusa di maltrata su pareha riba 3 di februari 2026, dor di tire cu un obheto (un pistool di wega).
Corte di Prome Instancia 19 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|I.J.P.
|P. ta wordo acusa di a kita bida di un persona riba 23 di augustus 2025, dor di los un of mas tiro riba dje of dor di dal e cu un obheto na su cabez. E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba e fecha menciona, y di posesion di un cantidad di cocaina.
Corte di Prome Instancia 25 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J-C.J-D.V.C.
|C. ta wordo acusa di ladronicia riba 20 di mei 2024.
|09.30
|J.W.M.
|M. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 12 di november 2025.
|10.00
|J.A.K.
|K. ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 21 di december 2025, dor di dal e un wanta den cara, y di maltrata un otro persona tambe riba e mes dia, dor di choke varios biaha.
|10.45
|J.A.C.
|C. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 15 di juni 2025.
|11.20
|J.K-V.A.
|A. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un telefon y otro propiedadnan di un persona riba 6 di juli 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cara y curpa y ranca su tas.
|13.30
|L.A.L.R.
|L.R. ta wordo acusa di a maltrata su mes esposa riba 20 di november 2025, dor di ranke cu forsa na su cabey, y a tire cu un boter a consecuencia di cual e casa a resulta herida.
|14.10
|A.C.G.J.
|G.J. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 19 di juli 2025, dor di dal e varios biaha na su curpa.
|14.50
|A.D.N.N.B.
|B. ta wordo acusa di destruccion di auto di un persona riba 21 di september 2025.
|15.20
|J.P.M.C.
|C. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su pareha riba 9 di juli 2025, dor di corte varios biaha cu sker na su mannan y brasanan. E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes dia, dor di corte cu sker na su cara y nek. E ta wordo acusa di a maltrata un di tres persona riba e mes fecha, dor di choke y pushe, dal e y scop e varios biaha.
E ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 9 di juli 2025, dor di pushe cu forza y tene na su pianan y dobla nan y troce su brasa. E ta wordo acusa di a menasa tur tres persona cu morto riba e fecha ya menciona, dor di bisa nan (entre otro): “Mi ta mata boso. Mi ta dal boso. Mi ta bin su skopet”, y zwaai cu e sker.
Corte di Prome Instancia 26 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|A.K.M.
|M. ta ordo acusa di, den e periodo di prome di augustus 2025 te 18 di januari 2026, a hiba varios persona na page of haci debe bao pretextonan, manera cu e ta huur apartment, ta bende auto, ta famia di notario, ta experto of ta dunador di trabao.
Corte di Prome Instancia 29 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|E.J.G.
|Uitspraak.
Corte di Prome Instancia 1 juli 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|F.M.R.
|Pro forma. R. ta wordo acusa di a viola ley di droga entre 6 di maart 2021 y 6 di maart 2026.
|14.00
|E.C.K.
S.R.J.K.
|Pro forma. K. y K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 5 di maart 2026 y 12 di maart 2026.
Corte di Prome Instancia 2 juli 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|L.M.J.
|J. ta wordo acusa di a maltrata un persona intencionalmente riba 31 di december 2025 y di a destrui su bril, y di tabata burachi den publico.
|09.20
|F.J.d.C.
A.A.L.
|D.C. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 31 di december 2025. L. ta wordo acusa di a planta Cannabis den e periodo di augustus te 31 di december 2025.
|10.10
|A.S.F.
|F. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su mes pareha cu un arma riba 26 di december 2025, dor di dal e cu un telefon riba su cara y curpa.
|11.05
|A.R.D.
|D. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba prome di januari 2026, dor di choke y dal e na su curpa. Tambe di e intencionalmente maltrata su yiu riba e mes fecha, dor di dal e wanta den cara. Ademas e ta wordo acusa di a menaza e pareha cu morto riba e dia menciona.
|13.30
|B.S.G.B.
|G.B. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 25 di februari 2025, dor di mustra nan un cuchio y bisa nan: “No me jodas, te voy a apuñalar en el pecho”. E ta wordo acusa di a purba pasa auto riba nan cu gran velocidad y sin brik riba e fecha en cuestion. E ta wordo acusa di a dal un di e personanan un mokete den cara riba 12 di oktober 2024.
|14.30
|M.I.N.
|N. ta wordo acusa di a cende un candela di yerba riba 4 di november 2025, a consecuencia di cual un cuarto a kima y a bin peliger pa otro cosnan.
|15.15
|D.L.L.G.
|G. ta wordo acusa di a comete violencia contra un persona riba caminda publico riba 7 di april 2025.