BUKI DI PRET ARUBA Buki di Pret ta crece hunto cu e muchanan di Aruba [🇦🇼🇪🇸🇳🇱]

Savaneta, 15 juni 2026 – Fundacion Buki di Pret awe a lansa oficialmente e di seis edicion di nan buki
popular pa vakantie. Na Colegio Sagrado Curason na Savaneta, e prome ehemplar a wordo entrega
den un manera festivo na e conocido “Entertainer & Content Creator” Arubiano, Tarrick Ras. Mes
ora despues, e alumnonan di e scol tambe a ricibi nan propio ehemplar. Cu esaki, e distribucion
anual di Buki di Pret na tur muchanan di scol basico na Aruba, a cuminsa.
Mas cu un buki di vakantie
Loke seis aña pasa a cuminsa como un iniciativa pa ofrece muchanan actividadnan divertido durante
zomervakantie, awendia a crece bira un programa cu ta alcansa henter isla y cada aña ta alcansa
miles di mucha. E aña aki un biaha mas, aproximadamente 9.000 alumno di scolnan basico Arubiano
ta ricibi un ehemplar gratis di Buki di Pret.
Mas grandi y cu mas actividad cu nunca
E edicion nobo tin 104 pagina y ta contene 112 actividad y oferta pagabel of gratis, den e
categorianan conoci: flora y fauna, arts & crafts, diversion y weganan, deporte, educacional y
cuminda y drinks. E meta ta keda mescos: stimula muchanan pa ta activo, descubri cosnan nobo y
desaroya nan talento.
Stickernan nobo pa participantenan activo
Nobo e aña aki ta e programa di sticker di Buki di Pret. Muchanan por colecciona sticker durante e
actividadnan den cual nan ta participa y cu esaki nan por registra nan vakantie, literalmente den nan
propio buki. E stickernan ta haci participacion ainda mas divertido y ta stimula e muchanan pa
descubri diferente actividad.
Sistema di reservacion mehora
Debido na e creciente popularidad di Buki di Pret y e demanda pa mas actividad, e sistema di
reservacion anterior no tabata cumpli mas cu e deseonan di e mayornan y e participantenan. P’esey,
e aña aki, Buki di Pret ta traha cu un sistema di reservacion renoba. Actividadnan popular facilmente
por wordo reserva online. Tambe a agrega listanan di espera y participantenan ta ricibi
recordatorionan automatico via WhatsApp. Cu esaki, e fundacion kier haci e proceso di inscripcion
mas cla y percura cu e luganan disponibel wordo uza optimalmente.
Atencion extra pa muchanan vulnerabel
Mescos cu den e añanan anterior, Buki di Pret tambe ta organisa dianan di vakantie special pa
hobennan cu no tur ora por participa sin mas na actividadnan. Den colaboracion cu diferente
centronan di bario, organisacionnan social y boluntarionan, e muchanan aki ta wordo busca den nan
propio bario y acompaña pa excursionnan y actividadnan special riba e isla. “Nos ta kere cu tur
mucha tin derecho riba un vakantie dibertido, activo y inspira,” iniciadora Kitty van der Knaap ta
bisa. “No tur famia tin e mesun posibilidadnan, pero danki na e apoyo di nos partnernan, nos por
asegura cu mas tanto mucha cu ta posibel por haya experiencianan nobo, pasa un bon rato y
descubri unda nan talento ta.”
Pa Aruba, door di Aruba
Buki di Pret Aruba ta bira posibel danki na e compromiso di decenas di companianan local,
asociacionnan, organisacionnan, boluntarionan y patrocinadonan. Danki na nan apoyo, e programa
por sigui crece cada aña y miles di mucha na Aruba por sigui beneficia di un zomer yen di
actividadnan dibertido, educativo y pagabel.
Tocante Fundacion Buki di Pret
Fundacion Buki di Pret ta un organisacion non-profit cu ta dedica su mes na e bienestar y desaroyo di
muchanan na Aruba. E fundacion ta stimula muchanan pa ta activo, haya experiencianan nobo y
descubri nan talento. Door di actividadnan di vakantie accesibel pa tur hende, Buki di Pret kier
contribui na brinda oportunidadnan igual pa tur mucha riba nos isla.
BUKI DI PRET ARUBA
Buki di Pret crece junto con los niños de Aruba.
Savaneta, 15 de junio de 2026 – La Fundación Buki di Pret lanzó hoy oficialmente la sexta edición de
su popular libro de vacaciones. El primer ejemplar fue entregado de manera festiva al conocido
animador y creador de contenido arubeño Tarrick Ras en el Colegio Sagrado Curason, en Savaneta.
Inmediatamente después, los alumnos de la escuela también recibieron su propio ejemplar. Con
ello, también dio inicio la distribución anual de Buki di Pret entre todos los alumnos de las escuelas
primarias de Aruba.
Más que un libro de vacaciones
Lo que comenzó hace seis años como una iniciativa para ofrecer actividades recreativas a los niños
durante las vacaciones de verano, se ha convertido en un programa de alcance insular que cada año
llega a miles de niños. También este año, los aproximadamente 9.000 alumnos de las escuelas
primarias de Aruba recibirán gratuitamente un ejemplar de Buki di Pret.
Más páginas y más actividades que nunca
La nueva edición cuenta con 104 páginas y contiene 112 actividades y ofertas gratuitas o de bajo
costo, distribuidas en las ya conocidas categorías de flora y fauna, artes y manualidades, diversión y
juegos, deportes, educación y alimentos y bebidas. El objetivo sigue siendo el mismo: motivar a los
niños a mantenerse activos, descubrir nuevas experiencias y desarrollar sus talentos.
Nuevas pegatinas para los participantes activos
Una de las novedades de este año es el programa de calcomanías de Buki di Pret. Los niños podrán
coleccionar pegatinas durante las actividades participantes y, de esta manera, plasmar literalmente
sus vacaciones en su propio libro. Las pegatinas hacen que la participación sea aún más divertida y
animan a los niños a probar diferentes actividades.
Sistema de reservas mejorado
Debido a la creciente popularidad de Buki di Pret y al aumento en la demanda de actividades, el
sistema de reservas utilizado anteriormente ya no respondía adecuadamente a las necesidades y
expectativas de los padres y participantes. Por ello, este año Buki di Pret implementó un renovado
sistema de reservas. Las actividades más populares pueden reservarse fácilmente en línea. Además,
se han incorporado listas de espera y los participantes recibirán recordatorios automáticos a través
de WhatsApp. Con estas mejoras, la fundación busca hacer el proceso de inscripción más claro y
organizado, y garantizar que los cupos disponibles sean aprovechados de manera óptima.
Atención especial para los niños en situación de vulnerabilidad
Al igual que en años anteriores, Buki di Pret también organiza jornadas vacacionales especiales para
niños que, por diversas circunstancias, no siempre tienen la posibilidad de participar en actividades.
En colaboración con distintos centros comunitarios, organizaciones sociales y voluntarios, estos
niños son recogidos en sus propios barrios y acompañados a excursiones y actividades especiales en
diferentes lugares de la isla. «Creemos que todos los niños tienen derecho a disfrutar de unas
vacaciones divertidas, activas e inspiradoras», afirmó la fundadora e impulsora de la iniciativa, Kitty
van der Knaap. «No todas las familias cuentan con las mismas oportunidades, pero gracias al apoyo
de nuestros aliados y colaboradores podemos garantizar que la mayor cantidad posible de niños viva
nuevas experiencias, se divierta y descubra dónde están sus talentos».
Por Aruba y para Aruba
Buki di Pret Aruba es posible gracias al compromiso y la colaboración de decenas de empresas
locales, asociaciones, organizaciones, voluntarios y patrocinadores. Gracias a su apoyo, el programa
continúa creciendo cada año y miles de niños en Aruba siguen disfrutando de un verano lleno de
actividades divertidas, educativas y accesibles para todos.
Sobre la Fundación Buki di Pret
La Fundación Buki di Pret es una organización sin fines de lucro que trabaja en favor del bienestar y
el desarrollo de los niños en Aruba. La fundación promueve que los niños se mantengan activos,
vivan nuevas experiencias y descubran sus talentos. A través de actividades vacacionales accesibles,
Buki di Pret busca contribuir a la igualdad de oportunidades para todos los niños de la isla.
BUKI DI PRET ARUBA
Buki di Pret groeit mee met Aruba’s kinderen
Savaneta, 15 juni 2026 – Stichting Buki di Pret heeft vandaag officieel de zesde editie van haar
populaire vakantieboek gelanceerd. Het eerste exemplaar werd feestelijk overhandigd aan de
bekende Arubaanse entertainer en content creator Tarrick Ras op Colegio Sagrado Curason in
Savaneta. Direct daarna ontvingen ook de leerlingen van de school hun eigen exemplaar. Daarmee is
tevens de jaarlijkse distributie van Buki di Pret aan alle basisschoolkinderen op Aruba van start
gegaan.
Meer dan een vakantieboek
Wat zes jaar geleden begon als een initiatief om kinderen tijdens de zomervakantie leuke activiteiten
aan te bieden, is uitgegroeid tot een eilandbreed programma dat jaarlijks duizenden kinderen
bereikt. Ook dit jaar ontvangen alle circa 9.000 basisschoolleerlingen op Aruba een gratis exemplaar
van Buki di Pret.
Dikker en meer activiteiten dan ooit
De nieuwe editie telt 104 pagina’s en bevat 112 betaalbare of gratis activiteiten en aanbiedingen in
de vertrouwde categorieën flora & fauna, arts & crafts, fun & games, sports, educational en food &
drinks. Het doel blijft onveranderd: kinderen stimuleren om actief te zijn, nieuwe dingen te
ontdekken en hun talenten te ontwikkelen.
Nieuwe stickers voor actieve deelnemers
Nieuw dit jaar is het Buki di Pret stickerprogramma. Kinderen kunnen bij deelnemende activiteiten
stickers verzamelen en daarmee hun vakantie letterlijk vastleggen in hun eigen boekje. De stickers
maken deelname nog leuker en moedigen kinderen aan om verschillende activiteiten uit te
proberen.
Verbeterd reserveringssysteem
Door de groeiende populariteit van Buki di Pret en de toenemende vraag naar activiteiten, voldeed
het eerdere reserveringssysteem niet langer aan de wensen van ouders en deelnemers. Daarom
werkt Buki di Pret dit jaar met een vernieuwd reserveringssysteem. Populaire activiteiten kunnen
eenvoudig online worden gereserveerd. Ook zijn er wachtlijsten toegevoegd en ontvangen
deelnemers automatische herinneringen via WhatsApp. Hiermee wil de stichting het aanmelden
overzichtelijker maken en ervoor zorgen dat beschikbare plekken optimaal worden benut.
Extra aandacht voor kwetsbare kinderen
Net als voorgaande jaren organiseert Buki di Pret ook speciale vakantiedagen voor kinderen die niet
vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan activiteiten. In samenwerking met verschillende
buurtcentra, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers worden deze kinderen opgehaald in hun
eigen wijk en begeleid naar bijzondere uitstapjes en activiteiten op het eiland. “Wij geloven dat ieder
kind recht heeft op een leuke, actieve en inspirerende vakantie,” zegt initiatiefneemster Kitty van
der Knaap. “Niet ieder gezin heeft dezelfde mogelijkheden, maar dankzij de steun van onze partners
kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen nieuwe ervaringen opdoen, plezier maken en
ontdekken waar hun talenten liggen.”
Voor Aruba, door Aruba
Buki di Pret Aruba wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen lokale bedrijven,
verenigingen, organisaties, vrijwilligers en sponsoren. Dankzij hun steun kan het programma ieder
jaar verder groeien en blijven duizenden kinderen op Aruba profiteren van een zomer vol leuke,
leerzame en betaalbare activiteiten.
Over Stichting Buki di Pret
Stichting Buki di Pret is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het welzijn en de ontwikkeling
van kinderen op Aruba. De stichting stimuleert kinderen om actief te zijn, nieuwe ervaringen op te
doen en hun talenten te ontdekken. Door middel van toegankelijke vakantieactiviteiten wil Buki di
Pret bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen op het eiland.