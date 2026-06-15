BUKI DI PRET ARUBA Buki di Pret ta crece hunto cu e muchanan di Aruba [🇦🇼🇪🇸🇳🇱]

Savaneta, 15 juni 2026 – Fundacion Buki di Pret awe a lansa oficialmente e di seis edicion di nan buki

popular pa vakantie. Na Colegio Sagrado Curason na Savaneta, e prome ehemplar a wordo entrega

den un manera festivo na e conocido “Entertainer & Content Creator” Arubiano, Tarrick Ras. Mes

ora despues, e alumnonan di e scol tambe a ricibi nan propio ehemplar. Cu esaki, e distribucion

anual di Buki di Pret na tur muchanan di scol basico na Aruba, a cuminsa.

Mas cu un buki di vakantie

Loke seis aña pasa a cuminsa como un iniciativa pa ofrece muchanan actividadnan divertido durante

zomervakantie, awendia a crece bira un programa cu ta alcansa henter isla y cada aña ta alcansa

miles di mucha. E aña aki un biaha mas, aproximadamente 9.000 alumno di scolnan basico Arubiano

ta ricibi un ehemplar gratis di Buki di Pret.

Mas grandi y cu mas actividad cu nunca

E edicion nobo tin 104 pagina y ta contene 112 actividad y oferta pagabel of gratis, den e

categorianan conoci: flora y fauna, arts & crafts, diversion y weganan, deporte, educacional y

cuminda y drinks. E meta ta keda mescos: stimula muchanan pa ta activo, descubri cosnan nobo y

desaroya nan talento.

Stickernan nobo pa participantenan activo

Nobo e aña aki ta e programa di sticker di Buki di Pret. Muchanan por colecciona sticker durante e

actividadnan den cual nan ta participa y cu esaki nan por registra nan vakantie, literalmente den nan

propio buki. E stickernan ta haci participacion ainda mas divertido y ta stimula e muchanan pa

descubri diferente actividad.

Sistema di reservacion mehora

Debido na e creciente popularidad di Buki di Pret y e demanda pa mas actividad, e sistema di

reservacion anterior no tabata cumpli mas cu e deseonan di e mayornan y e participantenan. P’esey,

e aña aki, Buki di Pret ta traha cu un sistema di reservacion renoba. Actividadnan popular facilmente

por wordo reserva online. Tambe a agrega listanan di espera y participantenan ta ricibi

recordatorionan automatico via WhatsApp. Cu esaki, e fundacion kier haci e proceso di inscripcion

mas cla y percura cu e luganan disponibel wordo uza optimalmente.

Atencion extra pa muchanan vulnerabel

Mescos cu den e añanan anterior, Buki di Pret tambe ta organisa dianan di vakantie special pa

hobennan cu no tur ora por participa sin mas na actividadnan. Den colaboracion cu diferente

centronan di bario, organisacionnan social y boluntarionan, e muchanan aki ta wordo busca den nan

propio bario y acompaña pa excursionnan y actividadnan special riba e isla. “Nos ta kere cu tur

mucha tin derecho riba un vakantie dibertido, activo y inspira,” iniciadora Kitty van der Knaap ta

bisa. “No tur famia tin e mesun posibilidadnan, pero danki na e apoyo di nos partnernan, nos por

asegura cu mas tanto mucha cu ta posibel por haya experiencianan nobo, pasa un bon rato y

descubri unda nan talento ta.”

Pa Aruba, door di Aruba

Buki di Pret Aruba ta bira posibel danki na e compromiso di decenas di companianan local,

asociacionnan, organisacionnan, boluntarionan y patrocinadonan. Danki na nan apoyo, e programa

por sigui crece cada aña y miles di mucha na Aruba por sigui beneficia di un zomer yen di

actividadnan dibertido, educativo y pagabel.

Tocante Fundacion Buki di Pret

Fundacion Buki di Pret ta un organisacion non-profit cu ta dedica su mes na e bienestar y desaroyo di

muchanan na Aruba. E fundacion ta stimula muchanan pa ta activo, haya experiencianan nobo y

descubri nan talento. Door di actividadnan di vakantie accesibel pa tur hende, Buki di Pret kier

contribui na brinda oportunidadnan igual pa tur mucha riba nos isla.

BUKI DI PRET ARUBA

Buki di Pret crece junto con los niños de Aruba.

Savaneta, 15 de junio de 2026 – La Fundación Buki di Pret lanzó hoy oficialmente la sexta edición de

su popular libro de vacaciones. El primer ejemplar fue entregado de manera festiva al conocido

animador y creador de contenido arubeño Tarrick Ras en el Colegio Sagrado Curason, en Savaneta.

Inmediatamente después, los alumnos de la escuela también recibieron su propio ejemplar. Con

ello, también dio inicio la distribución anual de Buki di Pret entre todos los alumnos de las escuelas

primarias de Aruba.

Más que un libro de vacaciones

Lo que comenzó hace seis años como una iniciativa para ofrecer actividades recreativas a los niños

durante las vacaciones de verano, se ha convertido en un programa de alcance insular que cada año

llega a miles de niños. También este año, los aproximadamente 9.000 alumnos de las escuelas

primarias de Aruba recibirán gratuitamente un ejemplar de Buki di Pret.

Más páginas y más actividades que nunca

La nueva edición cuenta con 104 páginas y contiene 112 actividades y ofertas gratuitas o de bajo

costo, distribuidas en las ya conocidas categorías de flora y fauna, artes y manualidades, diversión y

juegos, deportes, educación y alimentos y bebidas. El objetivo sigue siendo el mismo: motivar a los

niños a mantenerse activos, descubrir nuevas experiencias y desarrollar sus talentos.

Nuevas pegatinas para los participantes activos

Una de las novedades de este año es el programa de calcomanías de Buki di Pret. Los niños podrán

coleccionar pegatinas durante las actividades participantes y, de esta manera, plasmar literalmente

sus vacaciones en su propio libro. Las pegatinas hacen que la participación sea aún más divertida y

animan a los niños a probar diferentes actividades.

Sistema de reservas mejorado

Debido a la creciente popularidad de Buki di Pret y al aumento en la demanda de actividades, el

sistema de reservas utilizado anteriormente ya no respondía adecuadamente a las necesidades y

expectativas de los padres y participantes. Por ello, este año Buki di Pret implementó un renovado

sistema de reservas. Las actividades más populares pueden reservarse fácilmente en línea. Además,

se han incorporado listas de espera y los participantes recibirán recordatorios automáticos a través

de WhatsApp. Con estas mejoras, la fundación busca hacer el proceso de inscripción más claro y

organizado, y garantizar que los cupos disponibles sean aprovechados de manera óptima.

Atención especial para los niños en situación de vulnerabilidad

Al igual que en años anteriores, Buki di Pret también organiza jornadas vacacionales especiales para

niños que, por diversas circunstancias, no siempre tienen la posibilidad de participar en actividades.

En colaboración con distintos centros comunitarios, organizaciones sociales y voluntarios, estos

niños son recogidos en sus propios barrios y acompañados a excursiones y actividades especiales en

diferentes lugares de la isla. «Creemos que todos los niños tienen derecho a disfrutar de unas

vacaciones divertidas, activas e inspiradoras», afirmó la fundadora e impulsora de la iniciativa, Kitty

van der Knaap. «No todas las familias cuentan con las mismas oportunidades, pero gracias al apoyo

de nuestros aliados y colaboradores podemos garantizar que la mayor cantidad posible de niños viva

nuevas experiencias, se divierta y descubra dónde están sus talentos».

Por Aruba y para Aruba

Buki di Pret Aruba es posible gracias al compromiso y la colaboración de decenas de empresas

locales, asociaciones, organizaciones, voluntarios y patrocinadores. Gracias a su apoyo, el programa

continúa creciendo cada año y miles de niños en Aruba siguen disfrutando de un verano lleno de

actividades divertidas, educativas y accesibles para todos.

Sobre la Fundación Buki di Pret

La Fundación Buki di Pret es una organización sin fines de lucro que trabaja en favor del bienestar y

el desarrollo de los niños en Aruba. La fundación promueve que los niños se mantengan activos,

vivan nuevas experiencias y descubran sus talentos. A través de actividades vacacionales accesibles,

Buki di Pret busca contribuir a la igualdad de oportunidades para todos los niños de la isla.

BUKI DI PRET ARUBA

Buki di Pret groeit mee met Aruba’s kinderen

Savaneta, 15 juni 2026 – Stichting Buki di Pret heeft vandaag officieel de zesde editie van haar

populaire vakantieboek gelanceerd. Het eerste exemplaar werd feestelijk overhandigd aan de

bekende Arubaanse entertainer en content creator Tarrick Ras op Colegio Sagrado Curason in

Savaneta. Direct daarna ontvingen ook de leerlingen van de school hun eigen exemplaar. Daarmee is

tevens de jaarlijkse distributie van Buki di Pret aan alle basisschoolkinderen op Aruba van start

gegaan.

Meer dan een vakantieboek

Wat zes jaar geleden begon als een initiatief om kinderen tijdens de zomervakantie leuke activiteiten

aan te bieden, is uitgegroeid tot een eilandbreed programma dat jaarlijks duizenden kinderen

bereikt. Ook dit jaar ontvangen alle circa 9.000 basisschoolleerlingen op Aruba een gratis exemplaar

van Buki di Pret.

Dikker en meer activiteiten dan ooit

De nieuwe editie telt 104 pagina’s en bevat 112 betaalbare of gratis activiteiten en aanbiedingen in

de vertrouwde categorieën flora & fauna, arts & crafts, fun & games, sports, educational en food &

drinks. Het doel blijft onveranderd: kinderen stimuleren om actief te zijn, nieuwe dingen te

ontdekken en hun talenten te ontwikkelen.

Nieuwe stickers voor actieve deelnemers

Nieuw dit jaar is het Buki di Pret stickerprogramma. Kinderen kunnen bij deelnemende activiteiten

stickers verzamelen en daarmee hun vakantie letterlijk vastleggen in hun eigen boekje. De stickers

maken deelname nog leuker en moedigen kinderen aan om verschillende activiteiten uit te

proberen.

Verbeterd reserveringssysteem

Door de groeiende populariteit van Buki di Pret en de toenemende vraag naar activiteiten, voldeed

het eerdere reserveringssysteem niet langer aan de wensen van ouders en deelnemers. Daarom

werkt Buki di Pret dit jaar met een vernieuwd reserveringssysteem. Populaire activiteiten kunnen

eenvoudig online worden gereserveerd. Ook zijn er wachtlijsten toegevoegd en ontvangen

deelnemers automatische herinneringen via WhatsApp. Hiermee wil de stichting het aanmelden

overzichtelijker maken en ervoor zorgen dat beschikbare plekken optimaal worden benut.

Extra aandacht voor kwetsbare kinderen

Net als voorgaande jaren organiseert Buki di Pret ook speciale vakantiedagen voor kinderen die niet

vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan activiteiten. In samenwerking met verschillende

buurtcentra, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers worden deze kinderen opgehaald in hun

eigen wijk en begeleid naar bijzondere uitstapjes en activiteiten op het eiland. “Wij geloven dat ieder

kind recht heeft op een leuke, actieve en inspirerende vakantie,” zegt initiatiefneemster Kitty van

der Knaap. “Niet ieder gezin heeft dezelfde mogelijkheden, maar dankzij de steun van onze partners

kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen nieuwe ervaringen opdoen, plezier maken en

ontdekken waar hun talenten liggen.”

Voor Aruba, door Aruba

Buki di Pret Aruba wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen lokale bedrijven,

verenigingen, organisaties, vrijwilligers en sponsoren. Dankzij hun steun kan het programma ieder

jaar verder groeien en blijven duizenden kinderen op Aruba profiteren van een zomer vol leuke,

leerzame en betaalbare activiteiten.

Over Stichting Buki di Pret

Stichting Buki di Pret is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het welzijn en de ontwikkeling

van kinderen op Aruba. De stichting stimuleert kinderen om actief te zijn, nieuwe ervaringen op te

doen en hun talenten te ontdekken. Door middel van toegankelijke vakantieactiviteiten wil Buki di

Pret bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen op het eiland.