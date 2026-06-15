Evacuacion na edificio di Dimas causa pa holor di gas y aparentemente tin mas persona cu a bira malo

Dialuna mainta a drenta informe di cu un dama a bira malo na e di 5 piso di edificio di Dimas, mesora a dirigi polis, ambulans y tambe bombero. Na yegada di e patruya a bin compronde cu tin un holor di gas den e edificio y un trahado a bira malo. Na yegada di e ambulans nan no por a drenta prome cu bomberonan segura e lugar pa cual motibo a evacua tur hende cu exepcion di algun cu a keda cu e trahado cu a bira malo. Unabes cu bomberonan a segura cu e lugar ta safe y nan a baha e trahado pa pafo a descubri cu un otro trahado tambe a bira malo y a bah’e tambe. Nan tur a ser atendi pa e personal di ambulans y transporta pa hospital. Despues nan a bira 6 persona en total cu a bira malo.