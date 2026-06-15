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POLIS DI ORANJESTAD A DUNA UN TOTAL DI 536 BOET DEN PROJECTO DI ACCION PA CU AUTO MAL STACIONA

15:51  June 15, 2026  Leave a comment

—Cuerpo Policial Aruba Ta Informa—

POLIS DI ORANJESTAD A DUNA UN TOTAL DI 536 BOET DEN PROJECTO DI ACCION PA CU AUTO MAL STACIONA

Na oktober 2025 Polis di Oranjestad conhuntamente cu Aruparking a anuncia cu lo cuminsa cu projecto di accion y controla vehiculonan di motor cu ta mal staciona den Centro di Oranjestad.

Polis tin un parti primordial den e projecto encuestion pa motibo cu Polis tin e autoridad pa duna un boet y pa actua na momento cu mira un infracion pa cu autonan mal staciona den Oranjestad.

E projecto su meta ta pa resolve e problemanan di parkeo den Centro di Oranjestad tambe den vencindario.

E focus ta cu mester sigui e reglanan pa ora di staciona (parkeer), tuma accion pa autonan mal staciona y controla si a cumpli cu e pago na e parkeermeters.

Polis di Oranjestad ta haci lo maximo pa cu e projecto y ta visibel pa asina actua pa cu e situacion aki.

Por tuma nota cu di januari 2026 te cu mei 2026 un total di 536 boet a wordo duna. Tambe tabata tin 1 detencion.

Tambe a takel den total di 323 vehiculo di motor cu tabata mal staciona.

E colaboracion entre KPA y Aruparking ta sigui hunga un rol importante pa mehora e fluho di trafico, mantene e orden publico y e calidad di bida den centro di Oranjestad

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