“IBiSA ta anuncia fecha pa e tan spera ‘IBiSA Kamp 2026”

ORANJESTAD – IBiSA (Instituto Biba Saludabel y Activo) tin el placer di invita henter e comunidad di Aruba, specialmente e mayornan y muchanan, pa tuma nota e fechanan pa e temporada di vakantie mas activo di aña.
E preparacionnan pa e tan spera ‘IBiSA Kamp 2026’ a cuminsa oficial y e aña aki e kamp lo wordo dividi den dos siman den luna di juli.
Pa tur mayor cu ta planificando e vakantie di scol di nan yiunan, IBiSA ta lansa un “Save the Date” pa asina no perde e oportunidad di inscribi. E fechanan oficial pa IBiSA Kamp 2026 lo ta:
- Siman 1: Dialuna 20 pa diabierna 24 di juli 2026
- Siman 2: Dialuna 27 pa diabierna 31 di juli 2026
Manera ya ta custumber, IBiSA lo ofrece un siman yen di movecion, deponte, weganan recreativo y formacion, caminda e meta principal ta pa inculca un bida saludabel y activo den nos hubentud, tur esaki den un ambiente safe y ameno.
Pronto IBiSA lo tin mas detaye tocante e edad nan pa participacion, e lugarnan (locations) caminda e kamp lo tuma luga, e costonan y e fecha oficial pa inicio di inscripcion.
IBiSA ta corda tur mayor pa keda pendiente di e medianan di comunicacion y specialmente e pagina oficial di Facebook di IBiSA pa e ultimo detayenan. No laga e fechanan aki pasa bo y prepara pa un vakantie inolvidabel!