Jeroen Loogman di Citro Bonaire ta conta di su prome bishita y experiensa na KNRM Hulanda

Un dia inspira na KNRM! Mientras cu e tabata na Hulanda pa un siman yen di trabao, e director di Citro Bonaire Jeroen Loogman a tene contacto pa planifica su prome bishita na KNRM. Walter Schol a duna un tour fantastico, ofreciendo un bista exclusivo tras di e accionnan y parti di e dedicacion increibel di e organisacion. Nos ta hopi agradecido na KNRM y Walter pa e calido recepcion y nan tempo valioso. E experiencia maraviyoso akí a laga nos cu hopi energia positivo y pensamento estimulante pa futuro. Asina Citro Bonaire a laga sa!