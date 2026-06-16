Reflexion Diamars 16 Juni 2026.

Nos ta habri siman nobo y ta celebra tur dia di un tremendo actividad cu ta e Campeonato Mundial di fútbol di Fifa.
Otro actividad mundial cu un bellesa di apertura, otro ocasión pa famia sinta hunto y gosa sanamente den union familiar.
Nos ta gradici nos creador pa otro bunita dia cu ta jega cu hopi placer pa por ta bibando tur e dianan aki.
Atrobe mester bisa cu ta un honor y previlegio pa por lanta mainta tempran ta hala rosea y observa un bunita paisaje i gosa di e cantamento di tur e bunita pajaritonan cu ta fluit pa nos gosa.
Aki nos mester para keto y corda semper riba nos bon Dios cu semper ta cu nos y tin cada día bon prepara pa nos biba y hiba un bida según su leynan y un día nos por jega na e paraiso cu Señor a priminti nos.
Claro cu nos tin hopi peligernan cu nos mes mester evita y cuida nos mes evitando malora.
Por ejempel den un trafico pisa, mal organisa, cu careteranan deplorable cu ta pone cu cada ken mester pone mas tino cu normal.
Un cuerpo policial cu un scarsedad di personal y un pais cu cada rato ta jena mas y mas di hende sin tin un bista mas di kiko lo bai para di nos pais.
Un hubentud cu no ta manera antes cu un disciplina enorme y respet pa nos grandinan.
Mester para e importación aki sino nor lo bai tin hopi problemanan social.
Nos por perde maneho di nos dushi Aruba.