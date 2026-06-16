Weganan Interinsular 2027: Aruba, Boneiro y Còrsou ta prepara pa un edicion nobo di competencia y amistad deportivo

Kralendijk, Boneiro – 16 di juni 2026

Representantenan di deporte di Aruba (IBiSA), Boneiro (INDEBON) y Còrsou (FDDK) a reuni na Kralendijk, Boneiro, entre 25 y 27 di mei 2026 pa evalua e resultado di Weganan Interinsular 2026 y pa prepara pa e proximo edicion di Weganan Interinsular 2027.

Durante e reunionnan, e delegacionnan a enfoca riba e revision di e organisacion, e programa deportivo y diferente punto di mehoracion pa sigui fortalece e evento regional aki. E evaluacion a confirma cu e Weganan Interinsular ta sigui cumpli cu su meta principal, cual ta promove amistad, respet mutuo, integracion y competencia sano entre e hobennan atleta di nos region. Mientras cu e evento ta sirbi como un plataforma pa desaroyo deportivo y intercambio cultural entre e islanan participante.

Ademas a discuti e posibilidad di amplia e participacion di otro islanan y paisnan den futuro, manera Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten y Surinam. E representantenan a expresa nan deseo pa sigui fortalece e impacto regional y internacional di e evento, creando mas oportunidad pa intercambio deportivo, cultural y educativo.

Durante e dialogo fructifero, a wordo aproba e programa oficial di Weganan Interinsular 2027, cual lo tuma luga na Aruba, Boneiro y Còrsou:

Aruba (25–28 februari 2027): Basketball 3×3, Cruyff Court Voetbal y Beach Tennis.

• Boneiro (11–14 maart 2027): Softbal, Baseball5, Trefbal y Waterpolo.

• Còrsou (8–11 april 2027): Atletismo, Cruyff Court y Volleyball.

Representantenan a expresa nan disposicion pa sigui fortalece e colaboracion mutuo y traha hunto cu e paisnan y islanan cu tin interes pa forma parti di Weganan Interinsular 2027. E meta comun ta pa garantisa un evento exitoso, cu un nivel deportivo y organisatorio halto, na beneficio di tur participante hoben y comunidadnan involucra.

Mas informacion tocante e programa oficial, regla tecnico y organisacion di e evento lo wordo comunica na su debido tempo.