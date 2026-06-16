Comite Olimpico Arubano a reuni cu entrenador di Natacion Peter Andrews 

Siman pasa a reuni cu entrenador di natacion Sr. Peter Andrews, cu tabata na Aruba cu su yiu homber Micheal Andrews cu ta medayista di oro Olimpico pa Merca den natacion y cu atleta di TEAMARU Mikel Schreuders. Actualmente Mikel ta entrena cu entrenador Peter na su base cu ta na Hawaii, den preparacion pa su participacion na e Weganan di aña 2026.

Durante e reunion a combersa di e plan di entrenamento actual cu ta haci cu Mikel, y e diferente tools cu ta utilisa pa por traha riba mehora su tecnica di natacion. Peter ta indica di haci uso di diferente metodo di analisis y data pa asina traha y adapte e plan di entrenamento, creando un plan specifico pa maximisa e potencial di Mikel den e diferente modalidad cu e ta competi aden.

Comite Olimpico Arubano (COA) ta gracidi Peter pa su compromiso pa yuda Mikel sigui mehora y asina traha hunto pa un miho nivel di rendimento pa e atleta di TEAMARU.

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